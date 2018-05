Preocupación por la situación del comercio

El jueves por la tarde, en la sede de la Sociedad Comercio e Industria de Junín, se llevó a cabo una reunión entre concejales y dirigentes del Frente Renovador con autoridades de la institución, donde se dialogó sobre el contexto de crisis que atraviesa el sector.

De la reunión participaron el presidente de Comercio e Industria, Diego Ruiz, la gerente de la institución, Ludmila Azconzabal. Mientras que por parte del Frente Renovador estuvieron presentes los concejales Carolina Echeverría, Natalia Donati, Patricio Fay y Hugo Talani, además de los dirigentes Maximiliano Berestein, Santiago Aguiar y Mario Scévola.

Al respecto, el concejal Patricio Fay manifestó: "Nos preocupa mucho la situación delicada que están atravesando el comercio y las Pymes de Junín. Gran parte del empleo en la ciudad depende del estado de este sector que se está viendo muy perjudicado con la política tarifaria, en un contexto de fuerte caída del consumo".

Además, el concejal massista agregó: "Le acercamos a Diego Ruiz, presidente de la institución, nuestro proyecto de ordenanza en el que proponemos disminuir las tasas municipales en las tarifas de luz y gas. Además, el proyecto contempla crear con los recursos excedentes un fondo de contingencia para comercios y Pymes. También le entregamos informes donde se pueden ver claramente que dichas tasas son superavitarias, lo que le permitiría al municipio utilizar el excedente para contener al sector sin desfinanciarse".

Por su parte, el presidente del Frente Renovador, Maximiliano Berestein, destacó que "en estos momentos de incertidumbre es necesario que el municipio contenga y lidere a los sectores para darle tranquilidad y confianza. Si bien la realidad económica es en gran medida producto de políticas nacionales, la ciudad tiene mecanismo propios para morigerar los impactos, y proteger el empleo y a los ciudadanos".

"Sentimos que el Intendente y los funcionarios municipales no logran tomar real conciencia de la situación que estamos atravesando. Son muchos los comercios que ya han cerrado sus puertas, y cada día que pasa son más las empresas familiares que, en contra de su voluntad, evalúan reducir personal porque no pueden enfrentar los aumentos de los cosos fijos. No se puede perder más tiempo, el municipio debería convocar a todos los sectores y activar acciones de contingencia en protección del empleo", afirmó Berestein.