Más incertidumbre para el comercio, el agro y el mercado inmobiliario tras la suba del dólar

La suba del dólar plantea un nuevo escenario para los distintos sectores que, de no estabilizarse en baja la moneda norteamericana, abriría la puerta a un posible nuevo ajuste de precios.

Ayer, con un cierre de $22,28 marcó un abaratamiento del 3%, comparado con el cierre de $22,99 alcanzado el jueves.

Las medidas anunciadas por el gobierno -el Banco Central subió la tasa de referencia a un 40%- le dieron un respiro a la divisa estadounidense que se mostró a la baja ayer pero el mercado en general se muestra expectante.

Democracia dialogó con referentes de los distintos sectores sobre las consecuencias de la suba del dólar y las expectativas de su cierre en baja.

Traslado a precios

Respecto del impacto de la suba del dólar en el sector comercial, el presidente de Comercio e Industria, Diego Ruiz, aseguró que “todavía no se trasladó a los precios, pero hay incertidumbre de cómo va a seguir este tema. Todavía no ha habido un ajuste de precios, pero la realidad es que si el dólar sigue en estos números se va a trasladar a los precios”.

Sin dudas un panorama negativo para el consumo que según Ruiz, “sigue siendo muy bajo, no mejora”.

Asimismo, el presidente de la entidad local aseguró que la suba de la tasa al 40% “va a afectar al sector productivo y a quien quiera invertir en un negocio entendiendo que si te ponen un 40% al año es muy poco motivador poner la plata en otro lado porque la plata entraría en una lebac por ejemplo y no en un circuito productivo de la economía como una industria o un comercio o un emprendimiento que te pueda generar algo mayor que esa rentabilidad. Es una rentabilidad muy alta para abrir un negocio y tomar riesgos cuando en eso no tenés riesgos”, expresó.

Para Ruiz, “si el dólar se mantiene arriba de los $22 va a impactar en el corto plazo. Va a haber un ajuste y cuando vuelvas a comprar ya vas a tener que ajustarlo también".

Mercado dolarizado

Sin dudas el sector inmobiliario está dolarizado en un altísimo porcentaje y por ende, según indicó Daniel Di Palma, presidente del Colegio de Martilleros de nuestra ciudad, “el aumento de la moneda extranjera dificulta todo ya que el tomador de crédito toma el crédito en pesos o a una cifra que le da el banco de acuerdo a sus ingresos y en consecuencia si el dólar sube como subió un 6, 7 u 8% en estos días, es plata que le va a estar faltando al comprador a la hora de pagar el inmueble”.

En el precio de la propiedad la variación es día a día y los costos de la construcción también están atados, como otras variables de la economía, al valor de la moneda extranjera.

“Esto tiene una implicancia inicialmente en el tomador de crédito que se le dificulta porque le van a estar faltando un 8 o 10% en pesos para llegar al precio anterior en dólar pero también va a dificultar si estos valores se mantienen el resto de los costos, porque todos están atados al dólar”, explicó.

Di Palma espera que las medidas impulsadas por el Gobierno le den estabilidad al dólar.

“Se ha intentado pesificar en otra oportunidad pero no funcionó, el mercado está dolarizado así que esperamos que las medidas tomadas por el Banco Central y el Ejecutivo nacional puedan llevar a una estabilidad de la moneda”, enfatizó.

Asimismo, los cambios en la tasa de los UVA y en los porcentuales de toma de sueldos para poder calificar generaron una cierta demora en la entrega de créditos por parte de las entidades bancarias, según indicó Di Palma.

“Se están escriturando propiedades que se vendieron en diciembre, enero, en consecuencia, todo lo que se pida a partir de este momento seguramente va a estar saliendo hacia fin de año. Esperamos que se reacomode el mercado y esta nueva variante permita que los tomadores puedan continuar accediendo a créditos y que podamos funcionar medianamente como lo hicimos en 2017”.

Di Palma remarcó: “Automáticamente cuando el dólar mueve y comienza la psicosis cambiaria atenta totalmente contra el mercado inmobiliario, el sistema financiero y el sistema de la moneda paraliza automáticamente el mercado en la compra venta. Vemos que ahora ha bajado, ha logrado hacer piso. Veremos cómo abre el día lunes”.

Beneficios y complicaciones para el agro

En el caso del sector agropecuario, la suba del dólar eleva el precio de los bienes exportables, pero al mismo tiempo impacta en el costo de los insumos.

Alejandro Barbieri, productor, ex presidente de la Sociedad Rural de Junín, señaló que “los insumos están dolarizados pero se compensa con los commodities exportables”.

En el caso de la ganadería, la situación es otra: “El costo de lo que es producir un kilo de ganado en pie no se condice con lo que paga el mercado. No hay una renta extraordinaria y el hilo es muy fino. Faltan incentivos a la producción, porque lamentablemente hoy conviene dejar la plata en el banco antes que invertirla en la producción; muchas veces terminás cambiando la plata”.

Rosana Franco, presidenta de la Federación Agraria filial Junín, destacó que “el alza del dólar perjudica a los insumos como semillas, fertilizantes, agroquímicos, sobre todo a los que sacaron a pagar en mayo o junio”.

Para Franco, “estas pérdidas pueden compensarse con la suba del precio de los commodities exportables, pero por la inundación y la posterior sequía tenemos menos rindes de la cosecha y de mala calidad”.

El presidente de la Sociedad Rural de Junín, Joaquín Elósegui también remarcó que la suba del dólar incide en los insumos, pero destacó que “favorece al productor”, ya que más allá de los costos, “la ecuación es positiva para el sector”.

Aún así, el presidente de la Rural estimó que se requiere un “proyecto de país con reglas previsibles para el campo, porque si la gente ve resentido su ingreso va a bajar la demanda de carne, de granos, del mercado interno”, remarcó.