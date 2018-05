Inaugura la muestra "Ya no a un no", de Lascano

El artista juninense Julio Lascano inaugura hoy, a las 20, en el Museo de Arte Contemporáneo Argentino (MACA), situado en Newbery 357, la muestra “Ya no a un no”, que estará abierta hasta el 3 de junio, y los sábados 12, 19 y 26 de mayo y 2 de junio, días en que el artista realizará talleres a partir de las 17.

Lascano contó que el nombre de la exposición es un concepto que genera cierta ambigüedad y que es lo que van a sentir quienes la visiten.

“Está basada en una teoría de la transvisibilidad, lo que está entre lo visible y lo invisible y como me baso más en el arte molecular, que tiene que ver con la materia, más que mostrar lo que digo, muestro cómo lo digo, cómo lo expreso", adelantó.

"El plástico es un tabú hoy en nuestra sociedad y yo lo tomo como una necesidad. Es un problema que no sabemos qué hacer con eso y yo hago arte. El ya no a un no es un instante, un momento del ser, de la vida, en eso está el tema de la materia, la molécula, todo basado en un movimiento que venimos trabajando varios artistas desde hace años pero como manifiesto, se legitimó este año", agregó.

Marca de época

Por otro lado, el artista se preguntó si "puede un material hoy marcar la época en la que estamos viviendo, yo creo que sí, entonces lo que hago es marcar esta época con los materiales con lo que contamos".

Consultado sobre lo que pretende dejar en el vecino que se acerque a apreciar su muestra, Julio Lascano dijo: "Yo siempre me baso en una frase de un gran maestro que dice, una obra de arte tiene que ser un reflejo de una sensación profunda, extraña, diferente, y cuando digo extraña tiene que ser totalmente extraña. Esa es la frase, por eso, la extrañeza, en este siglo XXI, por dónde el artista puede motivar a sensaciones, eso es el arte, proponer lo extraño, lo diferente para movilizar al ser".

Para finalizar, Lascano informó que "la muestra estará abierta hasta el 3 de junio, y todos los sábados, de 17 a 20, vamos a realizar talleres abiertos al público, para todos los que quieran venir, desde los 15 años en adelante y tendrán que ver con esto, crear a través de los materiales, saber ver lo que no vemos y principalmente a divertirnos".