Sumas fijas y beneficios destrabaron la negociación salarial con los municipales

Luego de un nuevo encuentro entre el secretario de Coordinación del municipio, Martín Beligni, la subsecretaria de recursos humanos, Lorena Linguido, y representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales, el Ejecutivo cerró las paritarias en un 15 por ciento, pero agregó una suma fija de 350 pesos -además del plus por presentismo de 800 pesos- y adelantó la segunda cuota de 7,5% a junio, por lo que entraría en el medio aguinaldo.

Al respecto, el secretario de Coordinación del Municipio, Martín Beligni, afirmó: "Pudimos firmar en el Ministerio de Trabajo el cierre de las paritarias con el sindicato, un acuerdo que representa un 15 por ciento de aumento para todo el año, y a su vez destacamos que lo pudimos hacer a través del diálogo permanente que siempre tuvimos”.

Y amplió: “Desde nuestro lugar y desde el gremio quedamos conformes por el acuerdo alcanzado para seguir trabajando por una ciudad mejor".





Reestructuraciones

"También hicimos algunas reestructuraciones en determinadas áreas para dar un beneficio más a los empleados municipales. Desde que comenzó la gestión del intendente Pablo Petrecca firmamos el convenio colectivo de trabajo en donde todos los empleados fueron beneficiados. Siempre estamos trabajando junto a los gremios para lograr beneficios y nuestro objetivo es que los empleados estén cada vez mejor. La única manera que tenemos de hacerlo es a través del diálogo y en este camino nos vamos a seguir manteniendo. Siempre hemos sido claros en nuestras formas, cuidando los fondos del vecino y respetando la mesa paritaria como corresponde", dijo Beligni.

"Nuestro ánimo es siempre poder avanzar y resolver, escuchamos al empleado y conocemos sus necesidades. Vamos a seguir trabajando para mejorar lo que se recibió y esperamos poder terminar la gestión con mejoras en este sentido. Nuestro trabajo es administrar los fondos y mejorar los sueldos", señaló el funcionario.

Saudan: “La pelea es por el compañero”

Tras el trabajoso acuerdo, que demandó varias semanas de reclamos con paros y movilizaciones, Gabriel Saudán, titular del gremio mayoritario, destacó la lucha llevada a cabo durante estos meses y aseguró que “esto fue un cierre en conjunto, todos de acuerdo con todos”.

Ante la consulta sobre los dichos del oficialismo que asociaban el reclamo de los trabajadores con la política partidaria -en referencia al Frente Renovador y al ex intendente Mario Meoni-, Saudán afirmó: “Entiendo que a muchos delegados se los asocia al gobierno anterior, pero es un tema que nosotros ya hemos superado y ellos también”.

En ese sentido, reiteró que “la pelea acá es por el gremio y por el compañero, sin ninguna cuestión política en el medio”. De ese modo, algo molesto, el dirigente sindical no quiso profundizar ni entrar en polémicas que a esta altura de nada sirven con el acuerdo ya oficializado por ambas partes.

Y expresó que si en algún momento se mezcló demasiado lo partidario con lo gremial eso ya fue solucionado internamente: “Sabemos que para afuera cuesta entender esta situación, pero hoy por hoy la cosa se ha dado de esta manera y hemos discutido puertas adentro sobre algunas cuestiones que estaban por ahí no tan claras”.

“Teníamos razón”

“El alto significado que tiene este acuerdo es que nosotros teníamos razón, que la plata estaba y se podía pagar un salario digno”, afirmó Saudan a Democracia.

“Por otro lado quiero destacar el acompañamiento de los compañeros y la lucha codo a codo con los delegados, porque solo nosotros sabemos lo que sufrieron los compañeros que no cobraron nada por los descuentos de los días de paro, pero ahora los días descontados serán devueltos en su totalidad”, afirmó.

“El Ejecutivo ha tenido muchas actitudes negativas, y también algunos concejales del oficialismo, que hace dos días que están en política y salieron a decir que el paro era político. La política es solidaridad, ponerse a lado del vecino, de los empleados. No tengo nada personal contra nadie, pero se han descubierto un montón de caras que yo desconocía, han mostrado los colmillos”, advirtió.

Y finalmente destacó la “cláusula gatillo, que automáticamente, no bien el índice de inflación supere el 15%, actualiza el incremento salarial”.