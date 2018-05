Mónica Soriano sigue buscando a su hermano Miguel Ángel

Mónica Soriano, oriunda de Baigorrita, aún busca a su hermano Miguel Ángel Soriano, desaparecido tras el hundimiento del ARA General Belgrano, en la Guerra de Malvinas.

En diálogo con Democracia, la mujer, de 56 años de edad, explicó qué fue lo que la impulsó a buscar por las redes sociales a Miguel Ángel y a no resignarse a no verlo más. Sucede que él está en el registro de los 323 desaparecidos por el hundimiento y considerado uno de los héroes de Malvinas.

“Yo viví mucho tiempo en Baigorrita, hasta 1990. Actualmente resido en Los Toldos. Muchos conocidos de mi pueblo me confirmaron lo que escuché por el año 1991, cuando me dijeron que una persona se apareció en la Iglesia de Baigorrita diciendo que era Miguel Ángel Soriano y que buscaba a su familia. Incluso esa persona había ido precisamente donde vivíamos y dijo, entre otras cosas, qué auto teníamos en el ’82 cuanto se fue a la guerra”, explicó Mónica.

“Él dio muchos detalles de mi familia, por eso creo que era él. Ahora, a través de las redes sociales, vuelvo a insistir en su búsqueda porque creo que mi hermano está vivo. Mis hijos me dijeron que contara la historia en Facebook y eso tuvo mucha repercusión”, afirmó.

“Hubo gente que, por la foto de Miguel que yo publiqué en Facebook, me dijo que lo había visto por los años ’94, ’95 por el lado de Bariloche. Ahora, por parte nuestra, estamos viendo cómo lo podemos ubicar porque hay un listado de las personas que van al sur. Solo nosotros, la familia, lo busca”, dijo.

Respecto a quienes habían visto supuestamente a su hermano, Mónica explicó que en principio no lo reconocieron puesto que tenía unos cuantos años más, estaba desaliñado, con barba, con aspecto de haber sufrido abandono.

“Con el correr del tiempo, a la gente que he estado preguntando me decían que era él. Sin embargo, por entonces, cuando fue a la Iglesia y dijo que era Miguel Soriano, nadie le creyó porque él había sido dado por muerto en el hundimiento. También estuvo por Los Toldos, pero por entonces a nosotros casi no nos conocían acá”, apuntó.

Respecto a si esto lo había informado a las autoridades, la entrevistada recordó que había ido a la comisaría y a los medios de comunicación, pero “no me llevaron el apunte”

“Hace unos días hablé con un amigo de Miguel, que está en Chivilcoy. De un primer momento él, que también estaba en el Belgrano, me dijo: ‘Miguel se tiró conmigo al agua’. Yo no pierdo las esperanzas, siempre digo que para mí, mi hermano está vivo”, aseguró.

Miguel Ángel Soriano, de apellido materno Domínguez, nació el 29 de julio de 1962. Cuando fue a Malvinas tenía 19 años. En 1981, cuando tenía 18 años se presentó en los cuarteles de Junín para hacer la conscripción, lo llevaron a Bahía Blanca y lo destinaron a ser tripulación del ARA General Belgrano, que luego fue hundido en la guerra de Malvinas, el 2 de mayo de 1982.

Mónica dio a conocer su número de celular, para que quienes puedan tener información de su hermano Miguel, se comuniquen con ella. El celular es 02358 15422860.