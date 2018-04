Hay familias evacuadas tras las fuertes lluvias registradas el fin de semana

Personal de Defensa Civil y de distintas áreas del Gobierno de Junín trabajaron desde la madrugada del sábado para dar respuestas a los vecinos que sufrieron anegamientos luego de las fuertes lluvias registradas en la ciudad.

En pocas horas cayeron más de 73 milímetros y cuatro familias de barrio Norte debieron ser evacuadas en el centro Pioneer, en donde disponen de comodidades para dormir, higienizarse y recibir la alimentación y vestimenta necesarias para atravesar el momento de crisis.

Allí estuvieron presentes, la secretaria de Acción Social, Marisa Ferrari y los responsables de Defensa Civil, Eduardo Naya y Miguel Libares, quienes brindaron un panorama de las tareas realizadas en distintos sectores. También desde la secretaría de salud para asistir a las familias.

Eduardo Naya explicó que los evacuados “son nueve mayores y doce menores, todos del barrio Los Perejiles, que está a la vera de la Ruta Nº188. Un barrio que por suerte se está trasladando y van a dejar de sufrir este problema de que cada vez que hay una lluvia fuerte terminan bajo agua”.

Marisa Ferrari afirmó: “Se puso en marcha el protocolo que es habitual para aquellas familias que no pueden permanecer en sus domicilios y no tienen domicilios de familiares en donde alojarse. En ese sentido, tenemos organizado el centro de evacuación, en donde ya hay algunas mujeres con sus niños y estamos en contacto permanente con otras familias que están esperando ver cómo evoluciona el tiempo”.

“Este es un lugar de resguardo mientras se está en esta situación crítica. Es un lugar adecuado para que descansen y aquí se organiza todo lo que es la logística del almuerzo, la merienda y demás”.

Por su parte, Naya indicó: “Trabajamos en Petit France y en otros barrios de la ciudad, pero barrio Norte ha sido uno de los más castigados, como es habitual. Esta es una zona bastante complicada, por eso se están haciendo obras que apuntan fundamentalmente a la canalización, para dar solución a este sector de la ciudad. Los trabajos van avanzando y están permitiendo que la evacuación del agua sea más rápida, como lo pudimos comprobar hoy”.

En otro orden, Naya se dirigió a los vecinos afectados, a quienes recomendó extremar las precauciones y no dejar de solicitar asistencia ante los anegamientos: “La primera recomendación es que se corte la corriente eléctrica en toda casa que llegue a ser anegada. Hoy no tuvimos inundados, pero sí anegados en los barrios que están por debajo de la línea del trazado vial. Allí insistimos en que es fundamental el corte de energía eléctrica”.

“Y la otra recomendación es no esperar hasta último momento. Nosotros tenemos el centro de evacuación abierto y en estos días, en los que se prevé que el mal tiempo continúe, vamos a estar dispuestos a trasladar a quienes lo soliciten”, agregó.