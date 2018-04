Comienza una semana clave para el conflicto salarial con los municipales

Luego de la última asamblea y el rechazo unánime a la propuesta efectuada por el Ejecutivo, los municipales adelantaron la semana pasada que volverían al paro, posiblemente jueves y viernes, de no mediar una nueva propuesta salarial que superela realizada por el municipio.

A partir del miércoles, lo strabajadores retoman la actividad normalmente pero sino se convoca a una nueva reunión, volverían a la medida de fuerza en reclamo por la situación paritaria que subsiste desde hace ya varias semanas, sin destrabarse.

Gabriel Saudan, secretario del gremio de los Municipales dijo en diálogo con Democracia que aún esperan una propuesta superadora.

“Estamos esperando alguna llamada con una propuesta superadora. El miércoles tenemos una firme decisión de volver al paro si no la tenemos.Pero confiamos enque seguramente vamos atener esa propuesta que tanto ansiamos”.

Por su parte, el Ejecutivo mantiene su postura de no dialogar en tanto y en cuanto no se desestime la medida de fuerza propuesta por el gremio para esta semana.

Reclamo salarial y oferta

Según recordó Saudan, el Ejecutivo ofreció un 15% de aumento en dos cuotas (la primera retroactiva a enero que ya se abonó y una segundacuota en el mes de julio), sumado a una suma de $800 en concepto de presentismo y la aplicación de la cláusula gatillo, con activación automática mes a mes para evitar la pérdida de poder adquisitivo en el salario.

Pero lo que el gremio exige según el secretario es que “de ese 15% en dos cuotas,la segunda cuota sea más próxima, no en julio, y que la suma fija de presentismo sea más importante. Es lo mínimo que deberían ofrecer. Lógicamente tenemos aspiraciones mucho más altas pero sin estas propuestas como mínimo no nos vamos a sentar a hablar”, expresó.

Sobre lo abonado en el mes, Saudan fue categórico: “Más que abonado, nos han sacado: nos descontaron los días de paro, el presentismo, a los sueldos cuasi indigentes que tenemos donde nos sacan una pequeña suma es terrible. Hemos estado el finde semana tratando de solucionarles problemas a varios compañeros que hemos encontrado en una situación totalmente desagradable, porque les han sacado lo poco que cobran”.

Consultado sobre las horas extras, Saudan aseguró que aún no las han cobrado.

“Todavía no hemos cobrado plus, movilidad, horas extras, cosas que venimos cobrando entre el 20 y el 24 no se han cobrado este mes. Creemos que ha sido una manera de extorsionarnos”, sugirió.

“Si hay paro,no dialogamos”

El secretario de Gestión del Gobierno de Junín, Martin Beligni, por su parte, remarcó la postura del Ejecutivo de no dialogar si persisten las medidas.

“Lo dijimos muchas veces en esta cuestión de paritarias, si paran no hablamos. Es algo lógico también y por eso pudimos avanzar con el Sindicato de Obras Sanitarias”, enfatizó y agregó, “porque ellos de un modo han entendido esto del diálogo. Nos llamaron y pudimos avanzar y cerrar con ellos. Con la misma propuesta de los municipales”.

Según Beligni, “tienen otra forma de llevar adelante esto y hace que sea mucho más positivo avanzar y cerrar. Los municipales últimamente tienen esa postura de que rechazan y hacen paro directamente y así se hace más difícil. Siempre hay posibilidades de reunión porque Pablo Petrecca nos pide que hagamostodo el esfuerzo para juntarnos y destrabar pero también nosotros somos serios y el mensaje siempre fue claro: si hay paro no dialogamos. Ahora si ese llamado al paro se levanta, nosotros estamos dispuestos a hablar sin problemas”, aseguró.

Arreglos de sectores

El sindicato de Obras Sanitarias cerró días pasados un acuerdo salarial, al igual que otros sectores de trabajadores.

“El único gremio al que yol e puedo dar una trascendencia es el de Obras Sanitarias. Los demás no tienen significado para nada. De hecho quienes se sientan en paritarias somos únicamente nosotros”, aseguró el secretariode los Municipales.

“Le puedo dar algún significado a la foto de los compañeros sentados a la mesa firmando el convenio pero de Obras Sanitarias. Al resto hasta ahí nomás porque los que nos sentamos a acordar y resolver el tema salarial en paritarias, según dice la ley por cantidad de afiliados es este gremio de empleados municipales al cual represento”.

Saudan volvió a remarcar: “Estamos abiertos al diálogo como lo hemos hecho siempre, cada vez que el Ejecutivolo requiera, ahí vamos aestar. No he tenido información oficial de parte de ellos pero estamos dispuestos a trabajar, como lo están los compañeros que en días de tormenta, a pesar de que les han saqueado el salario han estado ayudando a solucionar los inconvenientes de la ciudad. De la misma manera como hicieron los compañeros este fin de semana corresponde que el Ejecutivo esté a la altura de las circunstancias y nos podamos volver a sentar aunque sea a fin de semana. Estamos dispuestos”, concluyó.