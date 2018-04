El 5 de mayo, Julio Lascano inaugura la muestra “Ya no, aún no”, en el Maca

Luego de su exitosa participación en la Bienal de Florencia, el año pasado, en la que obtuvo el quinto premio en la categoría de técnica mixta, Julio Lascano inaugurará el próximo sábado la muestra “Ya no, aún no”, en el Maca.

Según contó a Democracia el arquitecto y artista de nuestra ciudad, “había sido invitado por la Dirección de Cultura de Junín a exponer en el Maca con una muestra individual. Es lo que realmente quería porque nunca mostré mis obras, nadie conoce lo que estoy haciendo desde hace unos años”.

Así, aseguró: “Este lanzamiento mío a nivel nacional quería hacerlo en Junín, mi ciudad”.

“Ya no, aún no”

Sobre el nombre de la muestra, Julio hace un repaso por su arte.

“Yo traté de sintetizarlo en una frase bastante ambigua pero que es un concepto que hace ver el arte desde una mirada no tan rígida y así poder tener interpretaciones menos neuróticas de lo existencial”, explicó.

“El nombre de la muestra está basado en la teoría de lo transvisible, un término que fue acuñado por un poeta francés, Serge Venturini, en la década del 50. Lo que nos está diciendo es que podemos plantarnos en un pasaje, una transición muy rápida que está entre lo visible y lo invisible, entre “ya no y aún no”, que es la vida y lo planteo a través del material”.

Julio asegura que “hoy, siglo XXI, estaría posicionándome en lo que se lanzó justamente este año que es el movimiento molecular. Yo tomo la molécula del plástico. Trabajo todo con materiales sintéticos basados en el plástico. Ese material tabú, el problema que tenemos los seres humanos que no sabemos qué hacer con el plástico una vez utilizado pero que está en gran parte de nuestra vida. Y a partir de ahí experimento”.

En las propias palabras de Julio, “el arte molecular lo que hace es buscar continuamente la alquimia de los materiales y ver qué resultado nos da. Más allá del concepto, de lo que digo, tomo el cómo lo digo y ahí está la respuesta, todo el material. Yo hacia el material y el material hacia el espectador”.

La muestra

La muestra se inaugura a las 20, el próximo sábado 5 y estará vigente hasta el 3 de junio, ocupando los dos pisos del Maca.

Se compone de aproximadamente 25 piezas y está curada por Cecilia Ivanchevich, artista plástica, crítica y a su vez asistente del maestro Luis Felipe Noé.

Además, Julio destacó que “todos los días sábados habrá actividades, de 17 a 20, abiertas al público a partir de 15 años en adelante, con actividades creativas y de interpretación del arte molecular y del siglo XXI”.