Esteban Bullrich: "Soy el lobbista de los bonaerenses"

- El conflicto de la Provincia con los docentes, ¿se puede solucionar?

- La intención de Maríá Eugenia y todo el equipo es poder terminar con el conflicto. Es siempre lamentable, son días perdidos que no se recuperan.

Es importante marcar que a través del diálogo, de ir construyendo una relación de confianza con los docentes, que la mayoría de ellos vaya a trabajar, que el acatamiento del paro sea bajo, menos del 40% y la cantidad de escuelas que no están abiertas hoy está por debajo de las 190, eso sobre casi 15000 con lo cual creo que entre todos estamos logrando construir una cultura distinta donde el paro no es la respuesta inmediata para mostrar un desacuerdo y los conflictos no necesariamente hacen que perdamos días de clase, creo que eso es positivo. Obviamente queremos llegar a un acuerdo, probando distintas alternativas, entendiendo que queremos mantener el valor real del salario docente pero también las restricciones que tenemos en cuanto a la situación fiscal en la provincia.

- Usted ha presentado un proyecto respecto de las tarifas, ¿cuáles son los ejes centrales de ese proyecto?

- Recorro permanentemente la provincia como todos los dirigentes de Cambiemos para estar cerca y una de las cosas que me encontré es que las facturas tienen además de los impuestos provinciales que la gobernadora eliminó, hay tasas municipales, a veces se aprovechan las facturas para cobrar el ABL en algunos municipios y esto confunde. Entonces lo que plantea el proyecto es que la factura del servicio sea solamente el servicio público. Ese es el objetivo trasparentar como lo estamos haciendo. Porque no es que ahora aumentó el valor del a energía es que estamos pagando en la factura el valor de la energía, el costo de la energía antes lo pagábamos indirectamente a través del cobro de otros impuestos, al reducir esos impuestos, tenemos que llevar el valor real de la energía, valga la redundancia a su valor real y mostrarlo porque además esto a va a demostrar creemos nosotros un mejor comportamiento, un entendimiento que la energía no es gratis, no es regalada, que hay que hacer un esfuerzo para tenerla y para cuidarla.

-El intendente Petrecca hizo una diferencia entre impuestos y tasas. En la factura de luz hay tasas municipales y que si se dejan de percibir va a traer trastornos a la recaudación municipal. ¿Hay diferencia en esto?

- Nosotros no estamos diciendo que se dejen de percibir, el presidente sugiere que se haga un esfuerzo para reducir lo máximo posible, pero no estamos pidiendo que se deje de percibir sino que no se meta dentro de la factura de servicios públicos. Porque se mezcla lo que es una recaudación para otros temas, que puede tener que ver con servicios que presta el municipio, como en el caso de Junín servicios educativos y todo el esfuerzo que está haciendo la municipalidad para mejorar infraestructura, a las obras hídricas que se están haciendo. Estuve con el intendente Petrecca recorriéndolas en la última visita a Junín, pero que esto esté separado para que el usuario sepa cuanto paga de luz, de tasas municipales y otros temas pero que no se mezclen todos en la factura.

- Habrá definiciones, sobre todo de los intendentes...

- Esperemos que sí, que todos sumemos a este pedido de austeridad para manejar bien los recursos públicos y por otro que haya una verdadera comprensión respecto al tema de las tarifas. Nosotros venimos de un descalabro energético muy importante. Pasamos de ser un país exportador de energía porque teníamos en abundancia a ser importador dadas las malas políticas que hubo en los últimos años. Estamos recuperando nuestro caudal energético y lo estamos haciendo además produciendo energía renovable, a través de parques eólicos como hay en la provincia de Buenos Aires o parques solares en el norte del país, todo este trabajo que estamos haciendo demanda inversiones que este año son 13 mil millones de dólares que van a ir a proyectos energéticos y demandan de un esfuerzo de todos. Pero ese esfuerzo lo estamos haciendo por nosotros y para que las nuevas generaciones tengan una base energética distinta.

- Hay algo simpático que sucedió en Junín, un escultor que creó un monumento al albañil y pretende colocarlo en Agustina ¿Esto va a suceder? ¿Estuvo en contacto con el escultor?

- Estuve en contacto con el escultor, conozco la escultura también y me parece que es un lindo homenaje y estamos buscando un lugar en el pueblo de Agustina, acordado con la municipalidad. Estamos definiendo el lugar para que se pueda instalar la escultura que es una donación como homenaje al albañil.

- Trascendieron algunos audios donde se habla de favorecer a algunos productores que se manejan en el sector de Agustina, con las lanchas para los pescadores y la provisión de agua hacia ese sector. ¿Qué puede decir sobre esto?

- Uno lo toma con humor. En mi rol de senador voy a aportar y ayudar a resolver problemas en toda la provincia así que si quieren definirme como lobbista, soy el lobbista de los bonaerenses. En este caso en particular, a partir de un reclamo, de una preocupación de todos por el nivel de agua de la Laguna Mar Chiquita que estaba bajando significativamente, logre convocar a los funcionarios de asuntos hídricos de Nación y estuvimos recorriendo la verdad es que mi interés es que todos podamos tener lagunas que han proveído a toda la región de un resurgimiento de la industria turística y realmente creo que es muy importante que yo reciba esas preocupaciones. Doy mi teléfono, 011 5002 5656 y voy a seguir haciendo este trabajo más allá de chicanas y operaciones- uno está dedicado a esto y voy a seguir comunicándome directamente. Van a encontrar muchos audios míos, en este caso contando lo que se está haciendo para recuperar el nivel del agua en la laguna Mar Chiquita, Laguna de Gómez, pero también trabajando para que los caminos rurales avancen como tienen que avanzar, para que las escuelas públicas tengan todos los insumos que necesitan reclamando alguna mala liquidación de salario docente, escuchando reclamos respecto al tema de las inundaciones. En este caso era escasez de agua, pero también he recibido mensajes por exceso de agua así que acostúmbrense a escuchar mis audios y estoy a disposición para ue se conozcan todas mis relaciones y mis preocupaciones porque creo que es la única manera de que podamos resolver los problemas de Argentina. Pero estarán siempre los que quieran aprovecharse de eso. Lo importante es que sigamos trabajando juntos para que los problemas se resuelvan, en este caso para Agustina, para Junín, tener una laguna que permita que venga el turismo de pesca deportiva así que voy a estar cerca trabajando con el intendente. Les dejo mi teléfono a todos los vecinos de Junín así sigo generando audios, para que se puedan entretener los que quieran hacer esas operaciones.