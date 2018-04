La mayoría de los cargos en primaria están cubiertos por docentes con títulos

La discusión generada el año pasado a raíz de un planteo realizado respecto de docentes sin titulación que habían accedido a cargos a través de listados complementarios y de emergencia tuvo su conclusión en una resolución que implementó la Provincia, en la que se definió que los docentes no titulados que realizan suplencias o están en cargos provisionales cesan al fin del ciclo y el cargo vuelve a salir en acto público.

La jefa Regional de Educación, Emilse Marini dialogó con Democracia sobre esto y aseguró que según los datos con que cuentan, la mayoría de los cargos en primaria están cubiertos por docentes titulados, en este ciclo lectivo 2018.

“De un total de 36 escuelas primarias en el Distrito Junín, hay aproximadamente un 6% de estudiantes avanzados dando clases en el nivel primario, muchos de ellos ya con más del 70% de materias aprobadas de la carrera. Se suelen cubrir suplencias cortas posibilitando la continuidad pedagógica en las escuelas, ya que el docente con título espera acceder a cargos de mayor prolongación”, explicó la jefa de educación.

Este año, tras la aplicación de los artículos 109 y 110 del Estatuto Docente, para aquellas personas que ejercían sin tener título habilitante o que habían interrumpido la continuidad de su carrera se propuso un Plan de Metas 2018 cuyo eje es que retomen sus estudios y se titulen a corto plazo.

“Sabemos de los buenos resultados ya que muchos estudiantes de nivel terciario de los diferentes profesorados han retomado sus estudios superiores y creo que es una apuesta más a mejorar la calidad de la enseñanza”, apuntó Marini.

En la Región 14, donde se ubica Junín, más de 500 estudiantes terciarios que interrumpieron sus estudios, ejercían la docencia sin titulación y también profesionales sin formación docente.

“Poner en valor la importancia de la formación docente continua como meta del ciclo lectivo 2018 es fundamental para mejorar los espacios formativos de los estudiantes que eligen la docencia para que luego esto tenga un real impacto en los modos de enseñar y en las realidades escolares”, enfatizó.

Cargos cubiertos

Gerardo Russ, secretario de SAD (Secretaría de Asuntos Docentes) explicó que actualmente los cargos de primaria están en su mayoría cubiertos y que solo surgen algunas licencias cortas, que no requieren la apertura de lo que se conoce como listado de emergencia.

“Para cobertura tenemos diferentes tipos de listados. El primero que es el oficial, para docentes con títulos recibido, que se anota de un año para el otro. Luego está el 108A que es el de docentes que ya tienen el título en mano y no pudieron anotarse ya que cerró la inscripción. Nuestra misión es enviar a las escuelas el docente mejor capacitado, calificado y merituado”, explicó.

Cuando cierra el listado A se abre otra posibilidad de listado In fine, (108A in fine).

Según indicó el secretario de SAD, “por ejemplo, un docente rinde hoy su último final y en el instituto le entregan un certificado de título en trámite automáticamente puede venir a la Secretaria de Asuntos docentes a informarlo e inscribirse en ese listado interno de la SAD, con los mismos requisitos, pero ya puede desempeñarse en este año en curso”.

Por otro lado, los estudiantes de carreras docentes pueden inscribirse en el listado 108B, complementario.

Listado de emergencia

“Cuando no se cubren cargos se abre el listado de emergencia por una cuestión de difícil cobertura, en el caso de los cargos de maestro de grado”, indicó Russ, quien aseguró que en 2016 fueron dos y en 2017 fue solo uno el que se abrió.

“Este año, hasta el momento no tuvimos necesidad de apertura de un listado de emergencia. Prácticamente el 80% está todo cubierto, hay muy pocos casos de licencias muy cortas de pocos días”.

En un listado de emergencia, en los primeros ítems están los docentes de nivel inicial, de nivel especial, con título; docentes que estén entre un 20 y 49,99% de recibirse; docentes de otro nivel o modalidad (historia, geografía, inglés); docentes jubilados; docentes entre el 5% y el 20% de la carrera docente completada.

“Luego de la aplicación de la 159, un docente que no tiene título y no está estudiando, -hizo el 60% de la carrera- cesa y el cargo sale nuevamente a acto público para ser cubierto”, concluyó.

Escuelas en Red

Durante las últimas dos semanas se realizó en Junín el Programa Escuelas en Red con el objetivo de capacitar a Directores del nivel Primario.

Según indicó Marini, “a nivel provincia participan 2000 escuelas con el objetivo de fortalecer el rol directivo, recuperar el valor de la función del Director como motor y líder pedagógico, siendo el organizador institucional y quien promueve más y mejores propuestas de enseñanza para sus estudiantes”.