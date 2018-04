Charla y capacitación sobre la campaña de rubéola y sarampión

Con la presencia de referentes de diferentes regiones sanitarias, se realizó en nuestra ciudad una charla capacitación sobre la campaña de rubéola y sarampión. Junín fue el destino elegido por la provincia dada la importancia que tiene en este marco y por ser un referente. Más allá que esta campaña es para los meses de septiembre y octubre, las vacunas se aplican y están disponibles en cada centro de salud.

Al respecto, la Dra. Fabiana Mosca, secretaria de Salud, indicó: "Se está capacitando todo el personal que corresponde a diferentes regiones sanitarias de la región. Está la tercera que es la nuestra, la segunda, la cuarta y la décima región, entre otras. También lo hace personal de enfermería, profesionales médicos y de la salud en general. Esto es sobre la campaña que se va a realizar de rubéola y sarampión en los meses de septiembre y octubre de este año. Es importante que toda enfermedad que es inmunoprevenible llegue a la mayor cantidad de personas vacunadas. Este es el objetivo y el ideal".

"Estas campañas fortalecen esa cobertura en aquellas personas que no la tienen y ayuda a disminuir la circulación del virus cuando este es introducido por los viajeros. La idea es aislarlo lo mayor posible y que no llegue a la población. La vacuna contra el sarampión, la papera y la rubéola se coloca a los 12 meses y al ingreso escolar. O sea que a partir de los 5 años los niños la pueden recibir. Aquel adulto que en las campañas anteriores no se colocó el doble o el triple viral o no tiene registro de ello, se deben vacunar porque es algo que deben tener", finalizó Mosca.

“Cerca de la gente”

A su vez, el director Provincial de Integración de Redes y Regiones Sanitarias, Sergio Terlizzi, explicó: "Por un lado hay una presencia de las diferentes regiones sanitarias y nosotros elegimos Junín porque nos gusta mucho y es importante dentro de la provincia. El Ministro nos pide mucho de estar cerca de la gente a través de las regiones sanitarias. También están los referentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) para que se puedan capacitar como corresponde con estos talleres de microplanificación. Esto sirve para reforzar conceptos, replantearse acciones respecto de la campaña que se viene para los meses de septiembre y octubre".

Además, agregó que "también hablamos de la vacuna, la oportunidad perdida, el acopio, la distribución y el registro de la población. Esta es la quinta vez que venimos a Junín y hemos recorrido varios centros de salud con la Dra. Mosca y vemos el trabajo que se realiza con la cobertura de vacunación. Teniendo a las mismas que nos previenen de enfermedades, es muy importante llegar a una cobertura del 100%".

Para finalizar, expresó que "muchas veces se comunica de una manera que la gente no lo interpreta bien. La campaña se hace en septiembre o en octubre pero nosotros venimos desarrollando la actividad a diario para completar calendarios o con acciones que tienen que ver con los efectores o en el territorio, yendo a vacunar. La idea de esta campaña es reforzar aún más esos conceptos".