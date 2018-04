Fuerte reclamo en IOMA Junín por atrasos en los pagos a los prestadores

Prestadores de salud reclamaron ayer, en Junín, por los atrasos en los pagos de IOMA, con una fuerte protesta en la sede de avenida San Martín y Quintana, donde se concentraron acompañantes terapéuticos, cuidadores domiciliarios, psicopedagogos, terapistas ocupacionales y otros profesionales, además de los pacientes y familiares afectados por esta situación.

“Yo no quería exponer a mi hija a todo esto, adentro se me ríen, yo soy la loca, por eso llamamos a los medios, porque no nos dan respuestas en ningún lado, nosotros no tenemos ganas de estar acá”, expresó la mamá de una niña con síndrome de down.

Y un padre agregó: “Les contamos a las autoridades nuestras realidades y no les importa, por eso en diez días, si no aparecen los pagos, nos vamos a volver a juntar acá para protestar”.

“Revisiones”

Desde IOMA afirmaron ayer a Democracia que “la liquidación de acompañantes terapéuticos, cuidadores domiciliarios, psicólogos y otros prestadores que no facturan a través de un colegio, se realiza en forma individual, pero debido al gran volumen que representan (más de 4300 acompañantes y 1800 cuidadores) y ante el crecimiento exponencial de estas prestaciones (en el caso de los cuidadores pasaron de 260 en 2013, a 1860 en 2017), desde Ioma se están revisando todos los procesos, desde la autorización, hasta el pago, a fin de optimizarlos”.

“Entre otras acciones se incorporó personal destinado a la tarea de carga de datos, se sumó equipamiento informático y se están desarrollando diferentes herramientas tecnológicas para que todos los procesos sean más eficientes”, se informó.

“Como se trata de prestadores individuales, cada uno tiene una situación diferente en relación a la fecha de presentación de sus facturas, al estado de su cuenta bancaria, su CBU, AFIP”, señalaron.

Y agregaron: “Estamos trabajando en conjunto con distintos organismos de la Provincia para que los pagos se regularicen en el corto plazo”.





Reclamo de concejales

En este contexto, el bloque de concejales de Unidad Ciudadana de Junín reclamó ayer a la gobernadora María Eugenia Vidal y al presidente de la Nación, Mauricio Macri, por el atraso en el pago a los prestadores.

Unidad Ciudadana acompañó a los profesionales que se manifestaron ayer en las puertas de IOMA Junín, “ante lo insostenible de su situación”.

Y agregaron: “Cabe aclarar que días pasados presentamos un proyecto de comunicación para que la Gobernadora y el presidente de IOMA, Pablo Di Liscia, atiendan la situación de decenas de prestadores juninenses (acompañantes terapéuticos, psicopedagogos, cuidadores domiciliarios, musicoterapeutas, terapistas ocupacionales, entre otros) que llevan meses sin percibir el pago. El mismo reclamo se manifiesta en otras ciudades de la Provincia”.

“El gobierno provincial está demostrando así desentenderse del trabajo de miles de prestadores y también del probable abandono de las terapias de cientos de pacientes crónicos y alumnos que asisten a establecimientos educativos”, advirtieron los ediles.

“No se entiende como la Obra Social con más de dos millones de aportantes en la Provincia y veintitrés mil en Junín, no pueda pagar a sus prestadores”, señalaron.

La Comunicación aprobada el martes por la totalidad de los bloques se dirige a la Gobernadora María Eugenia Vidal para que intervenga en la pronta resolución del conflicto por falta de pago a los prestadores de IOMA de hasta un atraso de más de un año.