Municipales volverían al paro si no media nueva propuesta

Tras una nueva asamblea y un “rechazo unánime” a la propuesta del Ejecutivo, lo municipales volverían al paro la semana que viene, posiblemente jueves y viernes, según trascendió ayer.

De no mediar una nueva propuesta salarial que supere la realizada por el municipio, los trabajadores volverían a la medida de fuerza en reclamo por la situación paritaria que parece lejos de destrabarse.

Cabe destacar que la última propuesta del Ejecutivo sumaba al 15% de aumento propuesto una suma de $900 por presentismo, y la implementación de la cláusula gatillo para que el salario no pierda con la inflación.

Pedido de informes

Ayer se llevó a cabo una sesión extraordinaria en el Salón Azul, con citación de los secretarios de Hacienda, Ariel Díaz y de Coordinación, Martín Beligni para que informaran respecto de las negociaciones que mantienen con los sindicatos y empleados municipales.

Lautaro Mazzutti, concejal por Unidad Ciudadana aseguró que solicitaron al intendente Petrecca “la urgente solución al conflicto”.

También aseguró que “siempre escuchamos a los funcionarios diciendo que los empleados eran el motor de la gestión, pero a ese motor hay que echarle agua, aceite, combustible. Si no se los valoriza, el motor no va a andar y como consecuencia la gestión va a entrar en problemas como es lo que estamos viendo”.

El tema no fue aprobado ya que no alcanzó los dos tercios necesarios.