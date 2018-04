El paro docente se sintió con fuerza en Junín

Como había sido anticipado, los gremios llevaron a cabo ayer una nueva medida de fuerza por 24 horas que implicó un paro y movilización a Capital Federal .

En la mañana, no hubo clases en varias escuelas de la ciudad y en algunas, en apenas algunos cursos.

Según se conoció a través de datos oficiales, luego de relevar 9.838 escuelas a través de 135 Inspectores Distritales, 1.770 inspectores areales y más de 9.000 Directores de Escuelas, se registró un acatamiento del 39% lo que según indicaron, implica una baja respecto del anterior. Asimismo hubo 179 servicios educativos cerrados mientras que en el último paro hubo 301 escuelas cerradas.

María Inés Sequeira, secretaria de Udeb destacó que en Junín, “según los datos relevados en los distintos establecimientos hubo un 85% de acatamiento de la medida”.

Asimismo, la titular del gremio destacó que “en provincia hubo también un alto acatamiento”.

Mientras los sindicatos aguardan una nueva convocatoria con una oferta superadora.

Si bien restará que la Provincia realice una nueva convocatoria, los gremios evaluarán en la semana venidera nuevas medidas de fuerza, para el caso de que la situación no prospere.

“Nosotros esperamos una nueva convocatoria”, coincidieron tanto Francina Sierra, de Suteba como María Inés Sequeira de Udeb.

Pero Sequeira remarcó: “Vamos a seguir denunciando irregularidades, lo que está ocurriendo con los bachilleratos, con los centros de formación. Y veremos las medidas de fuerza a evaluar”.



“Contundente”

El titular de Suteba, Roberto Baradel aseguró que el acatamiento al paro en la provincia tuvo “un promedio del noventa por ciento a pesar del amedrentamiento y las amenazas". A su vez, remarcó que la respuesta del gremio a la convocatoria al paro "fue contundente".

En su discurso, el dirigente sindical apuntó contra la gobernadora Vidal, tras afirmar que "la educación pública no puede esperar" y que "hagan lo que hagan, digan lo que digan, este Frente de Unidad Docente no va a firmar una pauta salarial a la baja."