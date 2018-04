Con la consigna de “defender el modelo sanitario”, las farmacias de Junín permanecerán cerradas, hoy, de 8 a 12, y según se informó desde la filial local del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires solo prestarán atención los comercios del rubro que estén de turno.

Los farmacéuticos reclaman por la defensa a la ley 10.606; sí a las farmacias de barrio; sí a la correcta distribución de las farmacias, asegurando el acceso al medicamento; sí a la atención farmacéutica personalizada; no a las sociedades anónimas; no al monopolio; y no al modelo “farmashopping”.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Junín, Atilio Villani, afirmó que "la empresa Farmacity ha hecho presentaciones para que deroguen la ley 10606, pero el Colegio la defendió y hasta ahora la justicia ha fallado a nuestro favor”.

Y agregó: “Ahora en una última instancia la decisión fue apelada a la Corte Suprema y estamos a la espera de que los jueces tengan buen criterio como tuvieron los anteriores”.

Apoyo opositor

La diputada provincial por el Frente Renovador Valeria Arata y el concejal Patricio Fay se reunieron con farmacéuticos de Junín y expresaron su preocupación por el posible desembarco de Farmacity en la provincia de Buenos Aires.

Al respecto, Fay afirmó: "Este conflicto lleva mucho tiempo judicializado y nosotros tenemos el orgullo de ser el primer concejo deliberante en tomar posición y defender el rol sanitario de las farmacias, que se manifiesta en la ley 10.606. Farmacity es una sociedad anónima que quiere meterse en la venta y distribución de medicamentos en la provincia sin tener profesionales de farmacia, situación que establece la ley que rige actualmente y lo que es aún más preocupante es que detrás de este recurso se encuentra Mario Quintana, vicejefe de Gabinete de la Nación y uno de los dueños de la cadena Farmacity".

"Nos acercamos al colegio para expresar una vez más nuestro acompañamiento a las farmacias de Junín y además para hacerle llegar el proyecto que presentó nuestro bloque en la Cámara de Diputados, cuyo autor es el diputado Lisandro Bonelli, que tiene como objetivo aclarar los alcances de la Ley 10.606 que regula el funcionamiento de las farmacias de la provincia de Buenos Aires, donde establece que el artículo 14 debe ser taxativo, no enunciativo, por lo que todo aquel que no esté contemplado por el artículo 14 no podrá comercializar medicamentos", explicó Arata.

"Nuestra postura es clara, no queremos que se rompan las reglas de la salud, si Farmacity quiere instalarse en la provincia debe acatar la ley como el resto de las farmacias. No podemos permitir que se cambien las leyes y beneficios de los negocios de los amigos del poder", cerró la diputada.

"Para nosotros es muy importante contar con el apoyo de las fuerzas vivas de la comunidad porque la modificación de la ley puede traer consecuencias graves para las personas que utilizan los servicios sanitarios de las farmacias. Agradezco a Patricio y a Valeria y a todo su equipo por su permanente compromiso con el tema", cerró Villani.