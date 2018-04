La Provincia anuncia mejoras en el SAE

El gobierno de la provincia de Buenos Aires continúa con los controles y auditorias para que la inversión realizada en el Servicio Alimentario Escolar (SAE), se traduzca en el desayuno, almuerzo y/o merienda de 1.7 millones de chicos que actualmente están cubiertos con este plan.

A su vez María Eugenia Vidal anunciará hoy, a las 10.30, en La Plata, un aumento en el monto destinado a la ración de los alumnos.

Al inicio de la gestión del nuevo gobierno el SAE era gestionado a través de transferencias económicas al Consejo Escolar de cada municipio, que era responsable de contratar a los proveedores de alimentos y de determinar los cupos de cada establecimiento.

Pero se detectaron en algunos casos que las contrataciones no se ajustaban a las normas vigentes, los legajos estaban incompletos y los pagos estaban hechos sin facturas o con facturas que no cumplían los requisitos formales. Por eso en 2016 el gobierno transfirió la administración del SAE directamente a los gobiernos municipales. En la actualidad ya suman 20 los municipios que administran el plan y 115 los que siguen con el Consejo Escolar.

Los municipios que tienen la administración del SAE son: San Miguel, Tres de Febrero, Lanús, Vicente López, Junín, Hurlingham, Escobar, Almirante Brown, San Isidro, José C. Paz, Pilar, Ezeiza, La Plata, Morón, Campana, Lomas de Zamora, Berisso, Quilmes, Pinamar y Olavarría.



Controles

En este marco, y tras una auditoría realizada en febrero pasado por la Dirección General de Cultura y Educación, el Consejo Escolar de General Pueyrredón fue intervenido dado el desorden en la administración de los fondos recibidos, en la rendición de cuentas y en los mecanismos de control en algunas de las funciones que el organismo debe llevar adelante para mejorar la calidad educativa.

Para controlar la implementación del SAE en los municipios, el gobierno realizó un estudio junto al CESNI (Centro de Estudio sobre Nutrición Infantil), CEPEA (Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación) y profesionales del Colegio de Nutricionistas de la Provincia, equipos de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad Nacional de La Plata.

Allí se detectó que las escuelas que funcionan con el nuevo convenio cumplen mejor con el menú diario, con más presencia de lácteos (de 34% de los desayunos a 71%, y una ración que pasó de 65 ml a 134 ml, de frutas (de 4% a 19%), un aumento del aporte nutricional y un incremento en el valor económico del plato.

En tanto, si bien el monto destinado al SAE es igual en cada municipio, el valor económico de los desayunos se incrementó un 41% en las escuelas bajo convenio municipal mientras que en las administradas por Consejos Escolares el aumento fue del 18%.

La gobernadora, en tanto, anunciará que a partir de mayo aumentará un 15% el dinero destinado a cada almuerzo –ahora será de 18,85 pesos por chico--, y el desayuno o merienda que pasará a 11,85, lo que implicará una inversión de la Provincia de 5.244 millones de pesos para este año. Al inicio de su gestión, los montos destinados eran 6,30 pesos y 3,90, respectivamente.

A partir de este año se universalizó el SAE para que todos los alumnos de todas las escuelas de nivel inicial y primario reciban desayuno o merienda por lo que se sumaron 224 establecimientos (de las cuales el 61% representa un índice de vulnerabilidad alto o muy alto), a las 7.035 que ya la recibían el servicio y casi 83 mil nuevos niños.