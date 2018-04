Con la visita de Sánchez Zinny, se anunció la construcción de un nuevo jardín de infantes

El director de Cultura y Educación de la provincia Gabriel Sánchez Zinny estuvo en Junín, en el marco de la firma del convenio del Fondo Educativo y brindó una conferencia en el Auditorio del Conservatorio de Música Juan Pérez Cruz luego de recorrer distintos establecimientos educativos.

Estuvo acompañado por el intendente Pablo Petrecca y el presidente del Consejo Escolar Oscar Rosa. La firma del convenio con el municipio y el Consejo incluye la realización de nuevas obras de infraestructura.





Petrecca, y el ministro de Educación anunciaron la construcción de un nuevo jardín de infantes, que se emplazará en el sector norte de la ciudad.

Durante la conferencia, Sánchez Zinny manifestó: "Ya firmamos más de noventa convenios con noventa municipios para planear la obra de 2018. Y este año, entre los municipios y la Provincia, se van a destinar 5.500 millones de pesos a obras de infraestructura escolar".

Asimismo destacó: "No hacen falta muchísimas más nuevas escuelas, pero sí hace falta que las escuelas se vean bien y que funcione la infraestructura. Y, además, hace falta mucha infraestructura nueva en jardines, porque todavía hay más de cien mil chicos de 4 y 5 años que no tienen la posibilidad de ir a un jardín de infantes porque no hay espacio en la provincia de Buenos Aires".

Sobre las mejoras, Zinny remarcó que "en cuanto a las escuelas, tenemos que hacer que esos 12 mil edificios no tengan goteras, no tengan baños químicos, que sean lugares agradables para aprender y para enseñar, porque eso es clave para que pase la enseñanza-aprendizaje", agregó.

"Por eso estamos trabajando muy cerca con los municipios, con la inversión de la Provincia también, para poder llevar adelante este plan, y estamos muy contentos de seguir firmando convenios con todos los municipios para hacer esto en conjunto", dijo el ministro y finalizó: "Junín es especialmente eficiente, por lo cual cosas que veníamos charlando ya las están ejecutando y hasta tenemos algunas ya ejecutadas".

El Convenio

El intendente Petrecca recordó: "En diciembre del año pasado hemos hecho anuncios de un plan de obras muy ambicioso, el segundo de nuestra gestión, que abarcaba ocho establecimientos educativos y después se fueron agregando algunos más; un plan de obras de 34 millones de pesos que ya venimos ejecutando en distintos establecimientos de nuestra localidad".

Además indicó que “con ese plan ya alcanzamos a veinte escuelas, que estamos interviniendo en conjunto con la provincia de Buenos Aires, gracias al fuerte compromiso asumido por nuestra Gobernadora para poder empezar a trabajar fuertemente y en serio en infraestructura escolar", agregó y destacó que seis de las obras que comenzaron a ejecutarse ya fueron finalizadas.

En la misma línea, Petrecca se refirió al convenio firmado, en conjunto con la Provincia y con el Consejo Escolar y que implica “más inversión en establecimientos educativos, trabajando en conjunto con la Provincia, que se compromete para seguir invirtiendo en nuestra localidad".

Nuevo jardín de infantes

A los trabajos de mejoras y la creación de aulas en muchos establecimientos, entre ellos la Escuela Agraria, se suma la construcción de un nuevo jardín de infantes, “una gran noticia para Junín", anunció Petrecca.

"Después de muchos años podemos construir un jardín de infantes en conjunto con la Provincia, algo que era muy pedido en el sector norte de nuestra ciudad, un sector que está creciendo de una forma impresionante y muy bella. Así que hoy empezamos a soñar también para que las familias del sector puedan tener un lugar para llevar a sus chicos al jardín", expresó.

"Obviamente, no hemos llegado a todo, por eso seguiremos construyendo y trabajando de esta manera. Escuchando también a los sindicatos, para ver lo que tienen para aportar. Hoy hablamos con hechos concretos, con obras en escuelas, con nuevos baños, nuevas aulas, nuevos edificios. Esta es la única manera en la que sabemos trabajar", finalizó.

Paro docente

En el marco de un nuevo paro docente que se realizará hoy, ante la llegada del ministro de educación a la ciudad, los gremios se acercaron a los establecimientos que recorrió con el fin de entregarle un petitorio, como fue el caso de Suteba y Udeb.

En la puerta del Conservatorio de Música, donde el funcionario brindó la conferencia de prensa y recorrió las instalaciones, la secretaria de Suteba, Francina Sierra le entregó un petitorio en nombre del gremio.

Previamente, ante el paso por la Escuela Nacional, desde Udeb también entregaron al funcionario un petitorio, sumado a una lista de la situación de las escuelas en Junín, que según María Inés Sequeira, se trata de una recopilación realizada a través de los delegados en las escuelas.

Sobre el conflicto, Zinny destacó: “Hicimos el año pasado dieciséis reuniones con las organizaciones gremiales. Siete fueron propuestas salariales en concreto, cada reunión tuvimos una propuesta nueva. El viernes nos volvimos a reunir, con una propuesta semestral para achicar la incertidumbre. Esa propuesta la rechazaron y ahí no tuvimos ninguna conversación sobre una medida de fuerza y después nos enteramos por los medios de la medida de mañana (hoy) que creemos que no es positiva. Esta es una discusión de adultos que no tiene que perjudicar a los niños que no van a poder ir a la escuela porque los adultos no nos pusimos de acuerdo”.