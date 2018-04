Cambiemos impuso su mayoría en el Concejo y dio luz verde a la addenda

El oficialismo comunal que conduce el intendente Pablo Petrecca impuso la mayoría en el recinto y logró la aprobación de la ampliación del monto para las obras de avenida de Circunvalación y el camino al Parque Natural Laguna de Gómez, al tiempo que rechazó la emergencia tarifaria y la reducción de tasas que impulsaban los bloques de la oposición.

Así, con la abstención de los ediles del Frente Renovador y el voto negativo de la bancada de Unidad Ciudadana, Cambiemos y el monobloque aliado de Andrés Rosa consiguieron la sanción de la addenda por una mayoría de diez votos contra seis, en la sesión que se realizó ayer al mediodía, en el auditorio del Museo Municipal de Arte "Ángel María de Rosa".





Fay reclamó transparencia

En este contexto, el concejal meonista Patricio Fay afirmó: "Siempre hemos dejado en claro nuestra posición, que tiene que ver con facilitar obras y todo lo que tiene que ver para el progreso de Junín y hemos aprobado la licitación de este proyecto, pero ahora se pide una addenda que se suma a una anterior que incrementa la obra en 30 millones de pesos. No nos oponemos pero pedimos que se nos permita acceder al expediente de la licitación y no fue posible. El Ejecutivo tuvo el tiempo suficiente para mandarlo".

"Nos están pidiendo que aumentemos en 30 millones de pesos el presupuesto de una obra, pero no nos permiten saber a qué se destinará en concreto esa ampliación. No estamos en contra de la obra pero necesitamos saber cuál es el motivo por el cual se origina este incremento de precios. No lo hemos podido saber", dijo Fay en relación al tratamiento de la addenda que incrementa en 30 millones de pesos el presupuesto de la obra de repavimentación del camino al Parque Natural Laguna de Gómez, que se agrega a otra anterior de doce millones de pesos.

"Es una obra que venimos reclamando desde hace muchos años", recordó Fay y agregó que la anterior gestión del intendente Mario Meoni presentó una medida cautelar y la Justicia dispuso la realización de la obra, pero insistió en afirmar que no recibieron información acerca del plan de obra que justifica los incrementos presupuestarios.

Por su parte, su par de bancada Natalia Donati afirmó: "No pudimos comprobar la transparencia y el diálogo".

Prandi: “Pensaban ponerle freno a las obras”

El concejal Javier Prandi, presidente del bloque de concejales de Cambiemos, afirmó que el expediente pasó por la Contaduría General de la Nación, de la Provincia, Fiscalía de Estado y Asesoría General de Gobierno con dictamen favorable en cada uno de ellos. "El estado del camino está mucho peor de lo que se preveía y eso originó un mayor costo", argumentó el edil oficialista.

El concejal Manuel Llovet (Cambiemos) dio lectura a fragmentos de las resoluciones de los organismos de controlar que revisaron la licitación del camino al Parque Natural "Laguna de Gómez" y hacen referencia a las addenda (sumas de dinero que se agregaron) que se establecieron en el presupuesto original.

El concejal Marcelo García recordó que la obra de repavimentación del camino al Parque Natural "Laguna de Gómez" está financiando por la Provincia. "No estamos por encima de los organismos provinciales", dijo García y hasta ironizó: "Como acto de grandeza les pediría (a los concejales de la oposición) que vayan por camino de tierra cuando esto se termine".

Y Prandi cuestionó a la oposición al decir que "parece que acá los bloques opositores pensaban ponerle freno a las obras porque históricamente vienen acostumbrados a hacerlo: obras que comenzaban que no terminaron u obras que nunca empezaron. Cuando hoy planteamos que obra que se empieza, obra que se termina y estamos convencidos de que es lo que se debe hacer".

Mazzutti: “La obra está saliendo un 50% más cara”

Por su parte, el concejal Lautaro Mazzutti (Unidad Ciudadana) dijo: "Estamos a favor de la obra, acompañamos la licitación y la primera addenda. Esta obra ya tendría que estar terminada, por eso deseamos saber cuál es el proyecto superador. Hoy la obra está saliendo un 50% más cara", señaló.

"Esta obra la está realizando una empresa que está muy cuestionada inclusive por miembros de la coalición que integra el Gobierno", señaló por su parte Rodolfo Bertone, presidente del bloque de concejales de Unidad Ciudadana.

Y Mazzutti añadió: "No pudimos ver el expediente principal, en relación a la suma de dinero extra que se aprobó por addenda a la obra de repavimentación del camino al Parque Natural Laguna de Gómez.

Y la concejal kirchnerista Olga Prieto enfatizó: "Tenemos una responsabilidad importantísima de las personas que nos votaron, a ellos nos debemos. No podemos aprobar la addenda sin haber tenido acceso al expediente que argumente el porqué".

"Eran otros tiempos cuando se pregonaba el diálogo desde el Cuerpo, ahora se trata de imponer, no se convence, no se muestra la información", cerró.