Giaccone: “Es un gobierno que no ve la realidad”

La diputada del bloque Peronismo Kirchnerista, Rocío Giaccone, afirmó que el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal “es un gobierno que no ve la realidad de los vecinos, ni mucho menos, es un gobierno que piensa con una tabla de Excel”.

Anteayer, participó de una conferencia de prensa donde, bloques opositores a Cambiemos, solicitaron una sesión especial en la Provincia, como réplica de lo que había ocurrido en Nación el miércoles.

Con duras críticas a la política energética y de servicios públicos del gobierno, Giaccone, quien comparte bancada con José Ottavis, disparó contra el tarifazo: “No nos sorprende esta situación que viven los bonaerenses porque sabemos cuál es el modelo económico de Cambiemos, pero si vemos que se va agravando”.

En conferencia de prensa, y cuando le tocó su alocución, la diputada de Junín arrojó cifras de los aumentos desmedidos y mostró ejemplos reales de caso de vecinos del interior bonaerense.

Además, sostuvo que “los salarios no suben, la inflación sube desmedidamente, los sueldos no alcanzan, y todos sabemos que tienen que ser tarifas acordes a lo que pueden pagar los vecinos, y saber cómo está la gente”. Y agregó finalmente: “No se puede hacer que la rentabilidad de las empresas sea a costa de los bonaerenses, de los trabajadores.