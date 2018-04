Acciones para que la empresa Pullman mejore su servicio

Desde el Municipio aseguran que siguen trabajando para que los pasajeros viajen seguros y con comodidad. En mayo habrá una nueva reunión con las autoridades de la empresa y referentes de municipios vecinos.

El titular de la Dirección General de Defensa del Consumidor y el Usuario del Gobierno de Junín, Fernando Scanavino, anticipó que en los próximos días continuarán las acciones para lograr que la empresa de transporte Pullman General Belgrano mejore su servicio y las condiciones en las que viajan los pasajeros de Junín y las localidades vecinas.

Tras los reiterados reclamos de los usuarios, el funcionario aseguró que el servicio que ofrece la firma es “deficiente” y opinó que “debe ponerse a la altura de las circunstancias”.

“Es de público conocimiento que la empresa Pullman General Belgrano no está prestando un servicio óptimo, sino más bien deficiente, y, desde la creación del observatorio en 2016 en conjunto con los municipios de Pergamino y Rojas, el Gobierno de Junín está haciendo las acciones correspondientes para que la empresa se ponga a la altura de las circunstancias. Cosa que hasta ahora no ha ocurrido”, afirmó Scanavino.

“En ese sentido, tenemos pensadas determinadas acciones concretas para el mes de mayo, siempre con la exigencia hacia la empresa, que tiene y debe cumplir con el servicio para el que se comprometió. Y, si no cumple, tiene que ser sancionada”, agregó.

“Las sanciones incluyen desde un apercibimiento hasta la quita de la concesión del servicio en la Ruta 7. Obviamente, eso no es facultad de la OMIC de Junín, pero en la medida del código de implementación de los usuarios, estamos haciendo todo lo pertinente para que la empresa cumpla y, si inclumple, sea sancionada”, dijo el funcionario.

Respecto de las próximas acciones a realizar, en tanto, el abogado adelantó: “Hemos citado a las autoridades de la empresa a nivel local y regional para el 10 de mayo, fecha para la cual también estamos invitando a los municipios que participan del recorrido de la Ruta 7 y a los municipios que ya están sumados, como los casos de Pergamino y Rojas. Además, es muy factible que participen autoridades provinciales y nacionales”.

“También estamos poniendo en conocimiento, por medio de informes, a autoridades nacionales en el ámbito de su competencia, para que efectivamente realicen las acciones pertinentes para que la empresa cumpla con lo que tiene que hacer, que es brindar un servicio en el que esté asegurada no sólo la integridad física, sino también la propia vida de los pasajeros”, finalizó.