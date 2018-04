Según Petrecca, “hay otra cosa detrás”

En una entrevista con Democracia, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, afirmó: “Deseamos que se llegue a un acuerdo y no queremos esta situación. No entendemos por qué habiendo convocado a una mesa paritaria, algo que se ha pedido durante mucho tiempo, con otra propuesta superadora que sería la séptima”.

“Todo esto trae una cuestión de partidas presupuestarias, hay que ver lo que uno destina para los sueldos municipales, y no es tan sencillo. Como lo he dicho en los últimos días, el presupuesto municipal tiene un límite”, señaló.

“Sinceramente, el paro no ayuda a nadie y lo que provoca es malestar, desgaste, no poder brindar los servicios en forma eficiente y en definitiva provoca pérdidas para todos”, dijo el jefe comunal.

“Está en nuestra voluntad, obviamente, resolverlo y creo que lo hemos demostrado con la gran cantidad de días de diálogo y negociaciones. Además el lunes los vamos a recibir. No obstante eso, nos hemos desayunado con los paros, que no los entendemos y no tienen ningún tipo de fundamento, lo cual nos da un poco la razón de que hay otra cosa detrás”.