Petrecca: “Hay una operación de grupos de poder para desprestigiar y dañar”

Tras la denuncia del bloque de concejales del Frente Renovador sobre una posible vinculación entre la empresa Mingrino Construcciones y familiares del intendente Pablo Petrecca, el jefe comunal dialogó con Democracia e hizo su descargo.

La causa, que se tramita en la UFIyJ Nº 1 a cargo de la fiscal, Dra. Vanina Lisazo, lleva el número de IPP 735/18, caratulada “de oficio. Averiguación de ilícito”.

Esta constructora ganó licitaciones de obras públicas desde 2017, año en que desembarcó en Junín. Entre las contrataciones realizadas por el municipio se encuentran la construcción del Centro de Monitoreo, las paradas de colectivo y la refacción de colegios.

En este contexto, el jefe comunal adelantó a este diario que la secretaría de Obras Públicas envió la documentación que le fue requerida por la fiscalía para analizar si las licitaciones cuestionadas se ajustan a derecho. Se trata de cuatro contrataciones por una cifra de casi 29 millones de pesos.

“Los datos están en la web del Municipio”

“Fue una denuncia que se hizo hace unos meses y los datos surgen de la web del Municipio en el marco de la transparencia de lo que es la gestión. Hemos presentado todas las pruebas que avalan los procesos de algunos temas puntuales como cuando se había decretado la emergencia vial en la ciudad. La Justicia tiene todo para seguir actuando y avanzando”, afirmó Petrecca.

“Es una denuncia más de las tantas que el Frente Renovador nos ha hecho desde que estamos en la gestión. Debe haber unas cinco o seis causas judiciales, usando a la Justicia para generar dudas o desgaste”, aseguró.

No tenemos nada que ocultar y en todo caso le daremos explicaciones a la Justicia que esperamos lo resuelva cuanto antes, afirmó Petrecca.

“No tenemos ningún tipo de inconveniente, nos presentamos como nos presentamos en todos los tipos de requerimientos judiciales con las pruebas. La fiscal ya tiene las pruebas y ya puede actuar tranquilamente y trabajar en el caso”, confirmó.

“La Justicia determinará si hay algo que corregir o dirá que todo está correcto. Está todo en manos de la Justicia independiente que será quien lo resolverá”, apuntó el Intendente.

“No sé si están aburridos o dolidos y sinceramente no entiendo. Creo que hay cosas más importantes para hacer y representar a los vecinos o dar explicaciones de cosas que aún nos quedan pendientes”, confirmó.

“No obstante eso, insisto que no nos molesta, nos presentamos con las pruebas y de hecho muchas de las causas ya están archivadas, ya que se resolvieron de manera favorable a la gestión porque no hay nada raro”, reafirmó. Y continuó: “Junín está teniendo un avance tremendo en obras públicas, como nunca. Imagino que deben estar un poco dolidos de que no lo pudieron hacer en su gestión”.

Vinculación con su abuelo paterno

“Esto se ve: en la página web se pueden chequear los concursos, las licitaciones y los montos y se puede ver que incluso hay proveedores con mayores importes que esta empresa que me parece lamentable que la vinculen con mi abuelo paterno”, indicó Petrecca.

“Es todo transparente, las licitaciones, todo se hace público en los boletines y en los diarios como la ley manda. Además estamos auditados por el Tribunal de Cuentas y todos los procesos que nosotros hacemos, pasa por el órgano mencionado”, informó.

“No tenemos nada que ocultar y en todo caso le daremos explicaciones a la justicia que esperamos lo resuelva cuanto antes, ya que está claro que hay toda una operación de muchos grupos de poder por el cual no estamos dispuestos a sentarnos y negociar, a seguir con la vieja política”, aseguró.

“Acá hay una clara intención de desprestigiar, dañar y distraernos con los avances de la gestión en obra pública y en tantas cosas que estamos haciendo”, expresó.

“Somos funcionarios públicos, estamos para dar respuestas, para presentarnos a la Justicia como cualquier funcionario sin ningún tipo de peros y con las pruebas que corresponden. Así lo hicimos y ya hemos presentado las pruebas, en este caso a la fiscalía para ya avanzar”, confirmó.

“La Justicia es independiente, pero me gustaría que lo resuelva cuanto antes para que todo este manto de sospechas y dudas que están queriendo tirar a la gestión, se puede resolver de una vez por todas y que la sociedad lo vea, porque esto no es bueno ni sano, porque todas estas cuestiones son falacias”, concluyó.