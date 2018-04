Covini aseguró que trabajan para que funcione correctamente

El intendente Petrecca mantuvo una reunión con el Secretario de Infraestructura y Política Hídrica Pablo Bereciartua, el Intendente de Chacabuco y legisladores de ambas ciudades respecto de la situación de la planta depuradora.

Guido Covini, director de Obras Sanitarias aseguró: "esta es una cuestión que heredamos de varias años de falta de inversión en infraestructura y estamos trabajando junto al municipio de Chacabuco. Vale destacar que uno de los ejes del Intendente Petrecca es el de obras sanitarias. Recibimos un municipio con un 80 % de obras de cloacas y el objetivo que tenemos es sacar los líquidos cloacales de la ciudad, que es lo que más repercute en el ciudadano. Estamos trabajando en conjunto con Chacabuco en el tema de la planta depuradora de líquidos cloacales de Junín. Son inversiones muy grandes y desde la construcción del pliego que es algo muy grande. Intervienen la Ingeniería Civil, electromecánica, ingenieros sanitarios, entre otros. Es algo que no se puede hacer de un día para el otro".

"La Laguna de Rocha está aguas abajo de la planta depuradora de Junín y está a 35 km de la misma, por el cauce del río Salado. Estamos trabajando en conjunto con la Autoridad del Agua para ver la calidad que tiene la laguna de Rocha. Esto se tiene que hacer para asegurarse su uso público. También hay que ver dónde hay otros focos de contaminación y por eso hay que hacer análisis más rigurosos. Nos llama la atención que algunos salgan a hablar y más cuando fueron gobierno durante años. La planta está para 30.000 habitantes y Junín tiene cerca de 100.000 habitantes y nunca se le realizó ningún tipo de inversión en estos años", dijo Covini.

Luego agregó que "es una planta que heredamos y está obsoleta. Está hecha con pozos imhoff cuando en la actualidad se debe hacer con barros activados. Es una planta modelo de los 90 y tiene una vida útil que ya pasó hace varios años. Vale destacar que el gobierno de Mauricio Macri recibió en toda la Nación una cobertura del 30 % a nivel nacional y sólo el 15% se trataba. Ahora lo quieren llevar a 50% del servicio de cloacas y eso no se hace de un día para el otro. Estas chicanas políticas van a existir y cuando me llamaron que había gente del Frente Renovador tomando imágenes y muestras de unas botellas, me dio a las claras que nunca habían tomado muestras. Es bueno que la gente sepa qué clases de dirigentes los gobernaron".

Para finalizar, explicó que "son temas que requieren muchas obras y mucha inversión. El país tiene prioridades y esta será una de ellas, pero hay que recordar que la planta vale alrededor de 500 millones de pesos. Requerimos de la inversión necesaria y por tal motivo, mantuvimos una primera reunión junto al intendente Pablo Petrecca, con el secretario de Infraestructura y Política Hídrica Pablo Bereciartua, el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, el senador Provincial Juan Fiorini, la diputada Laura Richini y el diputado Marcelo Daletto. También nos reunimos con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial, Roberto Gigante, quien tomó conocimiento de la situación. Esto es muy importante para nosotros y para Chacabuco. Nosotros no negamos la situación actual de la planta depuradora, como sí lo hizo el gobierno anterior. Sí estamos haciendo todos los proyectos y queremos sacar los líquidos cloacales de la ciudad como corresponde".