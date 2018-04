Estatales enrolados en Cicop piden negociar salarios

Los médicos y profesionales de la salud enrolados en Cicop renovaron las críticas contra el Gobierno al calificar de “bochornoso” el cierre de la paritaria de estatales, al tiempo que reclamaron que se convoque a su sector a negociar rápidamente salarios.

A través de un comunicado, Cicop calificó de “bochornoso” el cierre de la paritaria de estatales “donde los dirigentes gremiales funcionales al poder de turno cerraron un acuerdo salarial que perjudica a los trabajadores” de la provincia de Buenos Aires. A su vez indicó que “el Gobierno de María Eugenia Vidal no ha dado aún señales de querer iniciar la discusión salarial con los profesionales de la Salud”.

“Su mirada sobre la situación de hospitales y centros de salud no ha ido más allá de mejoras edilicias en algunas guardias, claramente necesarias, pero largamente insuficientes, y la implementación parcial del SAME en algunos municipios”, añadió.

En cuanto a la pérdida de poder adquisitivo, detalló que “marzo arrojó un índice oficial de inflación del 2,3 %, acumulando en el primer trimestre una suba total del 6,7 %. Este número aleja cada vez más la meta del 15 % que impulsó el gobierno en el presupuesto 2018, dejando desfasado cualquier intento de ponerle ese techo a la discusión paritaria”.

Más adelante manifestó que “luego de la alta adhesión que tuvo el paro del 5 de abril en los distintos estamentos del Estado provincial y la importante movilización que logramos construir en la calle, no hemos podido avanzar aún en acciones concretas que garanticen continuidad en los reclamos conjuntos”.