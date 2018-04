Concierto de Trompeta del Conservatorio de Música

El Conservatorio de Música “Juan R. Pérez Cruz” de Junín presenta un importante Concierto de Trompeta a cargo del reconocido intérprete Valentín Garvie y profesores de la institución. El mismo se llevará a cabo mañana, a las 20, en el Auditorio de la Institución sito en calle Jorge Newbery 129.

Valentín Garvie es un excelente trompetista de trayectoria internacional. Es miembro del Ensemble Modern, de la Worldbrass, La Banda Antix, Bob Degen´sCommunity y tocó con la London Sinfonietta, Hallé Symphony Orchestra, German Brass and Brassensemble of the Luzern Festival Orchestra, entre otros. En el ámbito pedagógico, participa de la International Ensemble Modern Academy (IEMA) y brinda clases maestras y cursos en distintos países (Brasil, Argentina, etc).

El concierto recorrerá repertorio de diversos estilos y estéticas contando con la participación de los profesores locales: Verónica Fabi, Valeria Huichaqueo y Gustavo Trillini.

Las localidades (bono contribución de $ 150) pueden adquirirse en las instalaciones del Conservatorio, J. Newbery 129, de lunes a viernes entre 8 y 21 Hs. Tel. 0236 4425053.