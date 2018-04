Por falta de recursos, cierra la casa de tránsito de la ONG Voz Animal Junín

El 10 de mayo cierra la casa de tránsito de Voz Animal Junín, debido a que la ONG no puede afrontar los gastos para su sostenimiento.

Se trata de un espacio donde se atiende a los animales sin dueños, que están lastimados o enfermos. De acuerdo a lo expuesto por sus directivos, la intención es tenerlos allí hasta que se recuperen y darlos en adopción. Si se da el cierre, como está previsto, lo más urgente es encontrar gente que pueda hacerse cargo y quiera a los canes.

“El perro que está sano no puede volver a la calle, después de todo lo que costó recuperarlo – opinó Gisella Scanavino, una de las integrantes de la mencionada ONG- puesto que hubo gastos veterinarios, más allá de que tenemos dos veterinarias que nos dan financiación. Además hay que tener en cuenta todas las circunstancias que se van sucediendo día a día”.

En diálogo con Democracia, Scanavino dijo que actualmente la casa de tránsito, alquilada por la entidad, tiene ocho animales. “El último fue operado hace poco”, acotó.

Los inicios

Recordó que la ONG fue creada hace un año y medio aproximadamente, “fundada en el amor a los animales, en crear conciencia y dejar de lado un poco el asistencialismo”, apuntó la entrevistada.

“Después cuando empezamos a ver algunos casos puntuales decidimos alquilar una casa para hacer un hogar de tránsito, no un refugio, sino un espacio para que el perro sin dueño, atropellado en la calle o que tiene alguna dolencia se recupere, que tenga la posibilidad al menos de hacerse atender”, explicó.

La integrante de Voz Animal Junín manifestó que durante este tiempo la institución trató de mantenerse mediante una campaña de socios, jornadas de adopción, etc. para poder cubrir los gastos que iban surgiendo. “En la casa llevamos como máximo 17 o 18 animales. Somos un equipo de doce personas más colaboradores, que nos involucramos con la problemática del animal, significando también un desgaste emocional importante, además de la cuestión económica”, aclaró.

Pedido de ayuda

Respecto al Municipio u otros organismos o autoridades que pudieran colaborar con la ONG, en determinadas circunstancias, Scanavino dijo: “yo personalmente envié cartas a diferentes sectores políticos pero la única que se contactó con nosotros fue la diputada Valeria Arata, aportando una ayuda económica mensual, con folletería también, puesto que la idea básicamente era concientizar”.

“Envié siete cartas al Ejecutivo Municipal, todas ingresadas por mesa de entrada, presentando diferentes proyectos: de la casa de tránsito, interactuar con el Municipio, entre otras propuestas, pero nunca nos contestaron ni nos ayudaron. En lo que hace a Zoonosis lo único que hacen es la castración”, afirmó.

¿Y el hospital?

La entrevistada recordó que el Intendente Petrecca en campaña política (2016) anunció la creación de un Hospital para animales pero en su gestión no lo llevó a cabo, más allá que ella opina que es inviable. “Para que haya un hospital para animales, debe haber una universidad de veterinaria a menos de 150 km, pero la más cerca está en Casilda, a más de 250. Mejor sería que del mismo Colegio de Veterinario se gestionara una guardia veterinaria, martes y jueves, por ejemplo”, apuntó.

A la pregunta qué les haría falta a la ONG y que pudiera aportar la comuna, Scanavino opinó que una de las ayudas que podrían recibir de parte del Municipio sería una casa.

Hizo referencia al intendente Petrecca, cuando en la sesión de apertura del Concejo Deliberante, agradeció a las proteccionistas y les aconsejó que cuiden a las mascotas. Al respecto, la entrevistada refirió: “claro, lo hemos hecho y lo seguimos haciendo con escasos recursos y sin ayuda del municipio. Por eso a partir de mayo solo daremos ayuda de manera externa porque no podemos tener animales a cargo, por no poder afrontar gastos de alquiler, veterinarios, alimentos, luz e impuestos”

La integrante de Voz Animal Junín afirmó que la tarea de concientización continuará, como hasta ahora. “El año pasado repartimos 10 mil volantes, fuimos a los colegios, a la Rural, a la laguna”, apuntó.