La venta de autos 0km creció un 8,8% en los primeros meses

La tendencia del aumento en la venta de autos 0 kilómetros que se registró a nivel nacional, también se vio reflejada en Junín al confirmarse que en los primeros tres meses del año, hubo un incremento de un 8,8% con relación a enero, febrero y marzo del año pasado.

En ese período 2018, se hicieron alrededor de 681 transacciones en la ciudad mientras que en 2017 se habían registrado 625.

Las posibilidades de financiación tienen una incidencia importante en la venta de autos. Los créditos que ofrecen los bancos o los planes de pagos propuestas por las terminales son alternativas para animarse a dar el paso en la compra.

De hecho, según las estimaciones, la mitad de las ventas de autos 0 Km que se concretan, se hacen a través de financiación mediante créditos bancarios, planes de ahorro o préstamos de las automotrices.

En nuestra ciudad el incremento se da por el recambio de vehículo cuando el propietario quiere volcarse a uno moderno. De esta manera el vehículo antiguo es vendido en forma particular para obtener el efectivo o se entrega a la concesionaria donde lo cotizan.

“Los usados están parados”

En diálogo con Democracia, Gabriel Alonso indicó que “en estos últimos tres meses aumentó bastante la venta de cero kilómetros. Nosotros venimos trabajando más con nuevos, ya que los usados están parados porque la gente busca las opciones. La realidad es que con las facilidades que hay para comprar 0 kilómetros por ahí se hace mucho más fácil que adquirir uno usado”.

“Un usado bueno como el Chevrolet Onix LTZ 2014, se está pidiendo alrededor de 230 mil pesos. Si vos mirás el valor final del nuevo de esa gama es de 320 mil pesos. Eso quiere decir que estamos hablando de una diferencia de $ 80 mil que se puede financiar a una tasa del 28% anual”, aseguró.

“Los valores están muy cerca”

“Cuando mirás los números finales, estás ahí nomás y se prioriza comprar el recién sacado de fábrica y no comprar un usado. Los valores están muy cerca. Si bien sigue saliendo, el crédito UVA medio se ha parado. Hoy las terminales como Chevrolet, Ford y Toyota tienen financiaciones que rondan un 30% anual. Hay otros que tienen la tasa cero, pero por otro lado te cobran el quebranto, una especie de interés disfrazado”, informó Alonso.

“Normalmente hoy se está trabajando mucho con financiaciones de las terminales directas y yo también trabajo con financieras pero para autos más antiguos como modelos 2007, cuando por ahí te faltan 50 mil pesos”, explicó.

“La gente viene con el auto usado y tratamos de reubicarlos, para poder entregarle el 0 kilómetro pagando una diferencia por encima. Además generalmente, quien renueva la unidad ya vendió el usado y anda buscando con el dinero en mano”, indicó. Y remarcó: “Si por ahí le faltan 50 mil pesos o cuando no es mucho, lo financiamos nosotros ya que quizás no se quieren meter con los bancos porque piden muchos requisitos”.

“Cuando vienen a mi agencia tratamos de buscarle la vuelta y hacerlo de la manera más flexible dando un abanico de opciones para que el cliente pueda comprar, ya que hoy la competencia es grande”, subrayó.

Los más buscados

“Hoy se busca mucho los autos con motores chicos y hoy estoy viendo cada vez más la tendencia al diesel, ya que hace un año atrás no los quería nadie. El consumo es mucho más bajo”, informó Alonso.

“Los modelos más buscados son el Toyota Etios, Ford Ka y el Chevrolet Onix que se vendió muchísimo porque es un auto que estuvo con bonificaciones. Ahora hubo marcas que sacaron las bonificaciones y aumentaron hasta un 6%”, aseguró.

“Por ejemplo el año pasado para ellos fue un año con un alto volumen de venta, y por decirte vendimos 10 mil autos y cuando fuimos al número final fue como si se hubieran entregado 5 mil unidades”, advirtió.

“Es por eso que las terminales optaron por elevar los precios porque “estaban regalando la mercadería. Además a ellos la producción les sale más cara. Por eso las bonificaciones ahora en abril se terminaron”, concluyó.

“Un verano tranquilo”

Desde la agencia AutoVedia, Cristian Iraola dijo: “Nuestra experiencia es que en este momento está repuntando un poco desde mediados de marzo, ya que hay más movimientos y consultas”.

“Con la ayuda de la financiación, los clientes buscan entregar algo de efectivo pero en su mayoría buscan financiar a través de bancos o propia, ya que es muy difícil que alguien venga con toda la plata en mano”, aseguró.

“Tanto en usados como en 0 kilómetro vemos la misma política de compra y venta. Con Autovedia tenemos una financiación, pero no con un monto grande, ya que lo hacemos mediante financieras, mutuales y con los créditos UVA que anduvieron muy bien que ayudaron en un verano tranquilo”, informó.

“Lo más buscado son los monovolúmenes cinco puertas como el Chevrolet Onix que en unidades es lo más vendido”, apuntó.

“La primera consulta que nos hacen es si tenemos un buen usado de 2013 para arriba y como es tan buscado ese segmento, por los créditos UVA, no es tan barato. Un alta gama 2013 estamos hablando del doble de un Onix cero kilómetro”, concluyó.

A nivel nacional

El patentamiento de vehículos cero kilómetro durante marzo alcanzó las 83.954 unidades, lo que representó un incremento de 7,2% respecto de igual mes de 2017, y contribuyó a cerrar el mejor trimestre de la serie histórica de la actividad, informó la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara).

De esta forma, el acumulado de los tres primeros meses del año asciende a 274.115, que representa un crecimiento de 17,9% comparado con el primer trimestre de 2017 en el que se había registrado 232.425 vehículos.

El primer trimestre récord convalida, así, las expectativas de las automotrices y las concesionarias, que desde diciembre vienen previendo un año que podría estar entre los 950.000 y el millón de unidades vendidas, lo que podría significar el mejor año del ciclo histórico en cuanto a ventas.

Acara informó que los 83.954 vehículos patentados en marzo mostraron un crecimiento de 7,2% en la comparación con el mismo mes de 2017, ya que en marzo del año pasado se habían patentado 78.291.

Los 68.406 unidades patentadas en febrero cerraron dos meses históricos para el sector de los concesionarios.

Estas cifras determinaron que no sólo fue el mejor marzo de la historia del sector sino que tal como venía ocurriendo en enero y febrero, se estableció "el mejor trimestre de la actividad".

De esta forma, el acumulado de los tres primeros meses del año ascendió a 274.115, lo que representó un crecimiento de 17,9% comparado con el primer trimestre de 2017 en el que se había registrado 232.425 vehículos.

Si la comparación es contra febrero de este año, en el que se habían registrado 69.608, el crecimiento llega a 20,6%. El desempeño de marzo mantuvo el signo positivo del trimestre aunque con un menor índice de crecimiento, ya que enero lo hizo al 26,6% y febrero al 18,2%.

El crecimiento de la venta de automóviles en la comparación interanual fue en marzo de 12,5%, lo que se contrapuso al desempeño de los comerciales livianos que cayeron 8,7% y los pesados que retrocedieron 4,9%.

La novedad del tercer mes del año es que Chevrolet se convirtió en la marca más vendida con 11.915 patentamientos, un sitial que durante el año ostentó Volkswagen (que en marzo alcanzó las 11.871 unidades), seguidos de cerca por Renault (con 11.252 vehículos).

"Estamos muy contentos con los resultados obtenidos en marzo, en donde los Chevrolet Onix y Prisma fueron los grandes ganadores, gracias a un marcado crecimiento de nuestras ventas en Plan de Ahorro y Ventas Corporativas", explicó Daniel Álvarez, gerente de Ventas Nacionales de General Motors Mercosur.

La marca que en el país comercializa General Motors registró los dos modelos más vendidos del país, con el Chevrolet Prisma y el Chevrolet Onix, con 3.744 y 3.389 unidades, respectivamente.

Según el ejecutivo, "desde 2016 y 2017 que Chevrolet lidera la venta a través del canal tradicional (concesionarios) pero este mes también logramos un importante crecimiento en ventas por Plan de Ahorro y ventas directas a corporativos".

La nómina por marca hasta el décimo lugar la completan Ford (10.679 unidades); Fiat (9.333); Toyota (8.771); Peugeot (6.755); Citroen (2.644); Nissan (2.003) y Mercedes Benz (1.438).

En el caso de los modelos más elegidos, al Prisma y al Onix lo siguieron el Toyota Etios, (3.337 unidades); Ford Ka (3.257) y en el quinto lugar se ubicó la pick up Toyota Hilux que lidera su segmento con 3.229 camionetas vendidas.

Completan hasta el décimo lugar el Volkswagen Gol (2.730); Renault Nuevo Sandero (2.453); Peugeot 208 (2.425); Renault Kwid (2.379); Ford Ecosport (2.143) y Ford Fiesta Kinetic (2.059).

El presidente de Acara, Dante Álvarez, expresó que "con un fuerte patentamiento en los últimos días, el tercer mes fue récord, lo que sumado a los mejores enero y febrero completó el mejor arranque de la actividad desde que existen estadísticas del sector".

"De todas formas, seguimos trabajando junto al Gobierno para atender temas que nos parecen de tratamiento urgente, ya que no sólo el número récord de ventas marca la realidad de nuestro sector", explicó el directivo.

Álvarez se refirió a que "existen distorsiones impositivas en algunas provincias que comprometen muy seriamente la rentabilidad de los concesionarios en varias regiones del país", un reclamo permanente de las empresas durante los últimos años.