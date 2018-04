Un nuevo hallazgo de dimensiones: rescataron un cráneo de mastodonte

Luego de una ardua tarea de rescate y más aún, de dos meses de haber permanecido a resguardo luego de su hallazgo, un equipo de trabajo integrado por miembros del Museo Legado del Salado y colaboradores, extrajeron el cráneo de un mastodonte juvenil, emparentado con el elefante actual, y muy parecido a su estructura.

José Marchetto, integrante del Museo de nuestra ciudad dialogó con Democracia y explicó que “el cráneo de mastodonte que se rescató mide 1,40 metros por 80 centímetros. Se necesitó una grúa y una retroexcavadora para extraerlo. Por lo que nos dijeron quienes lo levantaron, era más o menos 500 kilos, el cráneo con toda la tierra y armadura para extraerlo”.

Sin dudas la pieza fósil es de lo más grande que se registre como hallazgo en la ciudad y José lo corrobora.

“Es lo más grande que se ha encontrado y es la primera vez que se hace un rescate de este estilo. El único antecedente es un caparazón de gliptodonte que se rescató en 1920 y no sé cómo lo habrán extraído. Aquí hoy, es la primera vez que se hace semejante logística para poder rescatar algo así”, destacó.

Descubrimientos

La seguidilla de descubrimientos en la ribera del Salado tuvo mucho que ver la cuestión hídrica.

“Cuando bajó el agua, entre diciembre y finales de febrero era constante la aparición de fósiles. Ahora que está subiendo el agua ya no aflora tanto”, explica José y remarca que el descubrimiento del cráneo se había realizado en febrero.

“En realidad lo encontró un integrante del museo, Jose Zuccari pero era tan grande que no lo podíamos sacar y nos pusimos en contacto con el Centro de Registros y coordinamos también con la municipalidad. Se hizo un trabajo en equipo pero conseguir todo y coordinar demoró dos meses. José Perrone ayudó a resguardarlo hasta su extracción”.

Sobre la aparición de estos fósiles, hay una explicación posible pero no comprobada.

“Según me indicaron, fósiles siempre afloraron, pero pocos porque no había canalización y no era común, luego de la canalización sí”.

En preparación

Actualmente la pieza se encuentra en el Museo Histórico, momentáneamente, hasta que se realicen los trabajos en el Museo de la Laguna.

“Hay un trabajo hasta que pueda ser expuesto. Hay que limpiarlo, fortalecerlo, hay que estudiarlo a medida que se va limpiando y va a demorar un par de meses”, explicó José quien destacó el trabajo que se realizó.

“Participaron Damian Voglino del centro de registro (CRePAP), Ricardo Bonini (INCUAPA), Miguel Lugo (paleoartista y director del museo Hércules Rabagliatti de Ramallo), la municipalidad de Junín, especialmente del área de cultura, los bomberos Lautaro Lequio y Mariano Mulleady, Pedro Gerry de la empresa de grúas Silamberts, Guido y Roberto Marchetto que colaboraron con la retroescavadora, todos los integrantes del Museo Legado del Salado, Belén Rodríguez del Museo Histórico, la paleontóloga Natalia Lucero y Martha, Carlos e Ignacio Bozzano”.