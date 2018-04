“Esto no va a parar”, advirtió Gabriel Saudan

En el segundo día de paro, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Gabriel Saudan, afirmó ayer que la adhesión a la medida de fuerza en rechazo a la oferta salarial propuesta por el Ejecutivo fue “superior al 90 por ciento, digan lo que digan y le pese a quien le pese”.

“La verdad que no esperábamos, sin una marcha o alguna otra situación en el medio, tener una adhesión de este tipo, superando el 90 por ciento, más allá de lo que diga el Ejecutivo. Le pese a quien le pese este reclamo ha sido totalmente justo”, enfatizó el gremialista a una agencia de noticias de la región.

Además, dijo que desde el gobierno local “quieren contrarrestar los efectos del paro e inclusive algunos dirigentes gremiales (en un tiro por elevación a Maximiliano Magistrello) trabajando para que esta medida se frene”.

Por último, lanzó una advertencia al interior del palacio de Rivadavia 16: “Hasta que no tengamos una mejora salarial acorde esto no va a parar, por más que Pablo Petrecca haya anunciado que va a dar el aumento a fin de mes unilateralmente”.

“A pesar de eso la gente está convencida de que este es un reclamo justo, honesto, apolítico, sin ninguna cosa rara en el medio, este es un reclamo de todos los municipales”, concluyó.