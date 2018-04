Una nueva comisión para tratar temas sobre los talleres ferroviarios de Junín

Tras una reunión entre los integrantes de la Cooperativa de Trabajo Talleres de Junín (Cottaj), concejales y legisladores provinciales, ayer se informó sobre la situación actual de los talleres ferroviarios de nuestra ciudad, por lo que conformarán una Comisión para tratar este tema con Provincia y Nación.

Estará integrada por un representante de cada espacio político y un responsable de la Cooperativa que hoy en día, y desde hace 25 años, realiza los trabajaos de mantenimiento y reparación de material ferroviario en nuestra ciudad.

Como había informado Democracia en una edición anterior, para 2019 existe una licitación de obra para la “adecuación de la infraestructura y remodelación de los talleres y dependencias de la línea General San Martín y Belgrano Cargas, Región IV, Junín” que fue tema de exposición en el encuentro que se realizó ayer.

“Inclusive se habló sobre el artículo que salió en Diario Democracia y les hice una copia para que ellos tengan de la licitación, ya que si esto es cierto que se van a invertir 37 millones de pesos en el Belgrano Cargas de Junín. Nosotros nos preguntamos por qué no se va hacer dentro de nuestro taller”, explicó el presidente de la Cottaj, Pedro Rodríguez.

“Además informamos sobre la situación de la Cooperativa con lo que se está viviendo hoy para que se pueda lograr la unión de todos. Lo lindo de esto es que la reunión fue muy positiva, ya que todos, más allá de las diferencias políticas que puedan tener entre ellos, abordaron todos los criterios para darle una mano a la Cottaj”, informó.

“Se va a formar una Comisión integrada por un concejal de cada bloque con una persona de nuestra Cooperativa para hablar directamente con el intendente Pablo Petrecca, para ir consiguiendo reuniones a alto nivel para ver si podemos lograr que el trabajo a la ciudad de Junín llegue como corresponde”, aseguró.

“Ahora, cuando ellos se reúnan van a ir eligiendo un representante de cada bloque para conformar la Comisión. Creo que esto es histórico porque nunca se hizo algo en este sentido a favor de la cooperativa, a través de los concejales”, expresó.

“La idea es trabajar en conjunto y solicitar audiencias, a través del Intendente, con el presidente del Belgrano Cargas, con Trenes Argentinos y el ministro de Transporte”, dijo.

“Hoy por hoy tenemos la suerte de que el Intendente está alineado con Provincia y Nación y a eso apuntamos”, subrayó.

“Trabajar en conjunto con la Cooperativa”

“Después hubo detalles que se le pusieron en conocimiento a algunos que no sabían sobre lo que ha pasado en los últimos tiempos en la Cooperativa, cuáles fueron los trabajos, qué es lo que se puede hacer”, continuó diciendo Rodríguez.

“Inclusive se habló sobre el artículo que salió en Diario Democracia y les hice una copia de la licitación para que ellos tengan, ya que si esto es cierto que se van a invertir 37 millones de pesos en el Belgrano Cargas de Junín, nosotros nos preguntamos por qué no se va hacer dentro de nuestro taller”, aclaró.

“Cada uno se llevó una copia como para que tengan en cuenta y seguir hablando, ya que si en ese caso esas obras se van hacer en Junín por ahí no es necesario gastar tanto dinero en ese sentido”, informó. Y agregó: “Hoy por hoy tenemos las herramientas para ir a pelear. Si es cierto que se va a invertir tanta plata en la remodelación del taller del Belgrano Cargas, a lo mejor se puede hacer sin poner cosas que no son necesarias porque las tenemos nosotros adentro de la Cooperativa”.

“Si nos dan la posibilidad de trabajar en conjunto, el Estado se va ahorrar unos pesos y la Cooperativa va a tener trabajo”, remató.

“Si la finalidad es invertir en el Belgrano Cargas van a poder trabajar en conjunto con la Cooperativa o con el taller ferroviario que es lo importante en todo esto porque estamos hablando de dos cosas distintas como si no se pudieran unir”, exclamó.

“Tanto la Cooperativa como el Belgrano Cargas, todos estamos usando el predio del Estado nacional. Más allá de la figura de la Cooperativa, tenemos que aprovechar el taller para que pueda haber mucho trabajo. No queremos que se olviden de la Cooperativa a la hora de invertir”, anunció.

“Con Provincia y Nación”

“La mayoría de las decisiones son políticas, más allá de que hay que hacer una licitación y hoy estamos alineados en la ciudad con Provincia y Nación. Nadie está pidiendo regalo, simplemente queremos trabajo genuino y continuo que nos permita ir avanzando en el día a día”, afirmó el Presidente de la Cottaj.

“Les di como ejemplo lo de Mechita porque muchos no sabían lo que era y eso es una decisión política. Más allá de que los rusos vengan y pongan dinero, el Estado a través de la infraestructura ferroviaria le dio el taller de Mechita”, agregó. Y se preguntó: “Por qué no se puede hacer algo similar a eso a favor del taller de Junín para que venga trabajo como corresponda”.

“Todos tenemos sangre ferroviaria”

“Lo importante de la reunión es que tomaron conocimiento todos los políticos, porque acá, en los últimos 25 años, hubo concejales de raíces ferroviarias que nunca se preocuparon por el taller. Ahora estuvieron todos de acuerdo para trabajar en conjunto”, aseguró Rodríguez.

“Yo voy a luchar por esa Comisión que va hacer las negociaciones que necesita el Intendente para que le den una mano entre todos y hagamos algo para un taller de Junín donde venga mucha gente a trabajar. Todos tenemos un glóbulo de sangre en nuestro cuerpo que es ferroviario”, subrayó.

“Fue la primera reunión y espero que no sea la última en ese sentido, ya que los concejales se pusieron a disposición para trabajar en conjunto con la gente de la Cooperativa. Además muchos de ellos que no conocían hicieron una recorrida por el predio y muchos de ellos quedaron asombrados con lo que estamos laburando y lo que hay ahí dentro”, concluyó.