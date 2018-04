“Nadie va a perder frente a la inflación”, aseguró Petrecca sobre el paro municipal

En medio del fuerte conflicto que mantiene con el sindicato de los municipales, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, afirmó que “ningún trabajador perderá poder adquisitivo ante la inflación”, ayer, en una entrevista realizada en los estudios de TeleJunín.

“Hoy, el aumento que se está ofreciendo es del 19,53 por ciento”, insistió el jefe comunal, situación que es desmentida por el gremio (ver página 4).

"En primer lugar quiero pedirles disculpas a los vecinos porque esto genera inconvenientes en la prestación de los servicios y también un retraso que no nos permite dar la prestación como nos gusta, que lo que el vecino se merece, por eso paga sus tasas", afirmó el funcionario macrista. "En estos días seguramente se va a ver que los servicios no serán prestados con la calidad que lo hacemos habitualmente", agregó.

“Es un conflicto que no suma”, dijo “No nos gusta haber llegado a esta instancia, es un conflicto que no suma para nada. Siempre hablamos del diálogo como forma de gobernar y gestionar, de hecho, lo hemos llevado a cabo en el marco de las paritarias, mecanismo que pusimos en marcha cuando asumimos en la gestión y donde, sentados en una misma mesa, dialogamos para llegar a una conclusión y determinar las mejoras salariales para los trabajadores", dijo "Desde enero de este año comenzamos con las reuniones, fueron más de quince encuentros los que llevamos a cabo con todos los sindicatos, donde hemos llevado en total seis propuestas concretas y diferentes, cada una superior a la anterior, pero lamentablemente no hemos podido llegar a un acuerdo. Más allá de esto, seguimos dispuestos al diálogo para llegar a una solución porque, como dije, esta es una situación que no es cómoda para nadie", remarcó.

El jefe del Gobierno de Junín aprovechó la ocasión "para agradecer, como lo hago siempre, al empleado municipal por el trabajo enorme que lleva adelante, siempre lo digo, es el motor de la gestión municipal y no me voy a cansar de decirlo. También anunciar que el próximo lunes estaremos depositando el aumento retroactivo a enero, febrero y marzo del 7,5% de manera de adelanto y no dilatar, ya que la situación económica sabemos que es compleja y que no queremos que el trabajador pase un mes más sin ninguna mejora en su salario".

Petrecca también afirmó que "en 2016, el aumento salarial fue superior al 40 por ciento, en 2017, tras la modificación del escalafón, hubo aumentos desde el 24 al 70 por ciento. Por lo tanto, ningún empleado perdió ante la inflación y este año tenemos el mismo compromiso.

Hoy, el aumento que estamos ofreciendo el 19,53% y además, aseguramos que nadie va a perder frente a la inflación, ya que incluimos la clausula que establece que si la inflación es superior al aumento, automáticamente se actualizan los salarios, así, ningún trabajador perderá poder adquisitivo".

Con respecto a la profundización del conflicto, que hasta el momento parece no encontrar una salida, afirmó:

“No podemos dialogar cuando hay paro. El paro significa que algo falló, que hay una distorsión en la comunicación”.

“Sé que este conflicto salarial con los trabajadores no es bueno para mí, pero hago las cosas como las siento y como las vivo, hay que dar servicios y hacer obras en los barrios, poder dar respuestas a todos los vecinos. Nuestra responsabilidad es un poco mayor”, argumentó.

“Después está el compromiso de poder pagar a fin de mes. Estos días de paro fueron jornadas en las que la caja no pudo recaudar”, lamentó.