“No nos arrastre al abismo”, dijo Saudan al Intendente en medio de la puja salarial

Cientos de trabajadores municipales se concentraron ayer, desde las 9, frente al Palacio Comunal, en el inicio del paro de 48 horas anunciado por el Sindicato de Trabajadores Municipales en rechazo a la oferta salarial ofrecida por el gobierno del intendente Pablo Petrecca.

Allí, el secretario general del gremio, Gabriel Saudan, leyó un duro petitorio apuntado al intendente Pablo Petrecca. "Usted no demuestra con sus actos lo que dice en sus discursos. No sea hipócrita, no se burle en nuestras caras", señaló uno de sus párrafos.

Es que en la entidad advirtieron que, de no mediar una propuesta superadora, la semana que viene habrá asambleas y podría decidirse una profundización del plan de lucha y nuevas medidas de fuerza.



No obstante, Saudan aclaró que hoy habrá un paro general.

La medida, dispuesta por el Sindicato de Trabajadores Municipales y el de Obras Sanitarias, tuvo un alto acatamiento –según el gremio, cercano al 90% (para el municipio fue del 55%), y contó con el apoyo de ATE seccional Junín. También se hicieron presentes en la movilización dirigentes sindicales de la Asociación de Empleados de la AFIP y se recibió el apoyo y la adhesión de Eduardo Diotti, secretario general de la Uocra seccional Junín y de la CGT Regional Junín de calle Mitre.

Durante la jornada se dispuso un amplio despliegue policial en las reparticiones municipales.

"Hace 26 años que recorro estos pasillos, y ahora compañeros nos han prohibido la entrada a nuestra propia casa, estos funcionarios que piensan que se van a quedar toda la vida, caraduras", tronó el titular del sindicato.



"Su esfuerzo, señor intendente, no es suficiente y su voluntad no alcanza", prosiguió Saudan dando lectura al petitorio que iba a ser entregado al Ejecutivo, situación que no se pudo concretar porque las puertas del municipio fueron cerradas durante la movilización.

"Hoy vemos que ocupan su tiempo tratando de dividirnos, de desprestigiarnos, de asustarnos, pero no ocupan ni un minuto para tratar de hallar soluciones a los problemas de las familias municipales. Entienda de una vez por todas que somos trabajadores y queremos vivir dignamente, en paz y disfrutar de nuestros trabajo", afirmó Saudan.

“No nos provoque”

"No somos golpistas ni hacemos política. No nos arrastre al abismo. No nos provoque. Somos perros mansos pero no vamos a permitir que nos castiguen con el látigo de siete colas", sostuvo.

"Señor intendente. La pelota está en su campo. En su persona está la solución de este conflicto. De nuestro lado siempre va a encontrar la puerta abierta al diálogo. Compañeros municipales, aquí estamos y aquí vamos a seguir estando. Vamos a vivir de pie antes que morir eternamente arrodillados", afirmó.

Saudan adelantó que el martes de la semana próxima habrá una nueva asamblea. "Más allá de que quieran dar ese miserable aumento, vamos a seguir tomando medidas de fuerza", advirtió el gremialista, y generó el aplauso cerrado de los manifestantes que estaban concentrados en la plaza principal.

Agosti: "Tenemos que estar juntos"

Fabián Agosti, secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias Municipales también hizo uso de la palabra en el acto durante la movilización. "Nos sumamos a esta propuesta por un salario mejor. Tenemos que estar juntos por este reclamo justo, sin política, solamente por un salario mejor", expresó el dirigente sindical.

"Nos han querido dividir. Han trabajado para dividirnos pero ni eso va a hacer que el empleado municipal se desuna en esta lucha", agregó Saudan.

Luego de los mensajes, que incluyó también un breve discurso del secretario general de la Asociación de Empleados de la AFIP seccional Junín, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y posteriormente se realizó la desconcentración.

“La oferta superadora sería que se llegue al 20% de aumento salarial con cláusula gatillo, no de revisión”, afirmó Agosti.