Evita: Solicitan luminarias y reductores de velocidad

En el barrio Evita viven 133 familias que, después de décadas de trabajo ininterrumpido por parte de los vecinos, lograron que todo el sector cuente con las prestaciones básicas, como agua corriente, cloacas, gas natural, alumbrado público y asfalto.

No obstante, hoy en día sigue habiendo algunas demandas pendientes de resolución. Las principales pasan por el alumbrado público en la plaza y más reductores de velocidad. A mediano plazo, solicitan la instalación de una unidad sanitaria.

Alumbrado

El corazón del barrio Evita –delimitado por la calle Tucumán y las avenidas Primera Junta, Libertad y República– es la plaza que lleva el nombre de la “abanderada de los humildes”, un espacio aprovechado por numerosas familias y niños.

En el último tiempo se hicieron arreglos, los residentes solicitan una mejor iluminación, algo que fue prometido por el propio jefe comunal, Pablo Petrecca, de acuerdo a lo manifestado por el presidente de la sociedad de fomento, Juan José Falcón: “Yo había hablado con el intendente y él me dijo que iba a poner dos reductores de velocidad y las nueve luminarias en la plaza para que el alumbrado sea el correcto y no haya vándalos por las noches”.

Falcón remarca que el pedido fue hecho “hace mucho tiempo” y confía en que “pronto va a llegar”, ya que el presidente del bloque de concejales de Cambiemos, Javier Prandi, le aseguró “que Petrecca se está preocupando por los barrios que están más allá de la zona céntrica”.

En referencia al alumbrado en el resto del barrio, remarca que “es muy viejo”, aunque sabe que su recambio “es un trabajo arduo”.

Tránsito

Una de las características de este barrio es el trazado de sus calles, que son angostas, doble mano y muchas de ellas no son rectas.

Si bien en el último tiempo se intervino en este sentido y se colocaron reductores de velocidad, los lugareños sostienen que hacen falta más. “Consideramos que uno de los que pusieron está mal colocado”, asegura Falcón, para luego ampliar: “Nos faltaría un moderador en Pringles y Fleming, donde ya hubo tres choques, y otro en calle Venini y Fleming. Con eso ya quedaría completo el barrio.

Otros temas

En cuanto a la inseguridad, el presidente de la sociedad de fomento sostiene que “durante el día no hay problemas, pero por las noches, y principalmente los fines de semana, continúan los mismos inconvenientes: vienen grupos en motos de otros barrios que molestan a la gente, rompen cosas y habría que controlarlos”.

Esto ya fue planteado a las autoridades policiales, pero los conflictos no disminuyen.

Finalmente, los fomentistas también solicitan desde hace tiempo la instalación de una unidad sanitaria en el lugar.

“Lo habíamos hablado con la gestión municipal anterior y nos habían prometido algo que finalmente no se pudo hacer –relata Falcón–, nosotros acá tenemos la universidad, colegio para chicos especiales, escuelas primaria y secundaria, jardín de infantes, merendero, y si pasa algo tenemos que irnos hasta la unidad sanitaria de Barrio Norte. Ojalá que nunca pase nada, pero creemos que es algo necesario”.

Sociedad de fomento

Falcón se enorgullece en señalar que en la sede de la sociedad de fomento se siguen realizando trabajos de mejoras: “Habíamos puesto un equipo de aire acondicionado central de 18 mil frigorías y ahora agregamos otro más de las mismas características, así que tenemos doble sistema de refrigeración y calefacción”.

Antes ya se había pintado el salón por completo y se habían arreglado numerosas sillas y mesas.

Para la institución es muy importante esto, ya que puede desarrollar su actividad “gracias a la gente que alquila el salón para eventos”.

Además, hay cursos de gimnasia para adultos y folclore.

“Acá hay un grupo de gente que tiene ondas positivas para trabajar por el barrio”, concluye el presidente de la entidad.