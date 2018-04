Petrecca, en el 1º Foro Federal de Ciudades

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, participó ayer, en Olivos, del 1° Foro Federal de Ciudades del frente Cambiemos, junto a al presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y unos veinte intendentes de ciudades de todo el país, tomando la gestión como eje de trabajo.

Allí, Macri llamó a no quedarse "a cuidar el pago chico" y a reducir el gasto corriente de los municipios.

El jefe del Estado remarcó la importancia de invertir en obras en los municipios y puso como ejemplo "la gran cantidad de obras públicas que tenemos en todo el país”.

Al respecto, enfatizó que “es una vergüenza que estemos tirando la caca al río, que es lo que enferma a nuestros niños”, y destacó que el país pasará del 20 al 40 por ciento de tratamiento de líquidos cloacales al final de 2019, aunque Uruguay tiene el 75 por ciento.

“Son obras aburridísimas, que no se ven, porque la política no las ha hecho nunca, pero nosotros tenemos que hacerlas”, aseveró.

Habló también sobre la importancia de reducir el gasto corriente en los municipios. “Esto significa la parte antipática y terminar con la población del clientelismo en el cual se ha canalizado la mala política durante muchos años”, aseguró.