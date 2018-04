El Sindicato de Trabajadores Municipales confirmó un nuevo paro y movilización

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Junín ofreció ayer, a las 10, una conferencia de prensa en la cual hizo oficial el paro previsto para hoy y mañana, con movilización a las puertas del Palacio Municipal.

Al respecto, el secretario general del gremio, Gabriel Saudan, afirmó en diálogo con Democracia: “Los compañeros no dan más. No les alcanza para comer. Por lo tanto las medidas se profundizarán hasta tanto tener una respuesta satisfactoria por parte del Ejecutivo".

Y agregó: "Estamos abiertos al dialogo, cuando sea y como sea. Nunca renunciamos al diálogo, estamos deseosos a que nos convoquen”.

“Entendemos que los 550 pesos deben ser otorgados de una sola vez, pero además nos parece insuficiente. Y quiero aclarar que no es un 19 por ciento de suba como afirmó el Ejecutivo, sino un 15 por ciento más los 550 pesos (pago por presentismo) y que en algunos casos se ve reflejado en un 4 por ciento, y en otros no es ese porcentaje lo que asciende con la suma de los 550 pesos”.

Y señaló que la suba del presentismo no impacta sobre los jubilados.

“El acatamiento será superior”

Con respecto a la medida de fuerza, Saudan contó que hoy marcharán desde la plaza principal (frente al Palacio Municipal) desde las 9 de la mañana, y la movilización se llevará a cabo por las calles céntricas. “Tenemos expectativas de que será superior el acatamiento al paro, mayor que la semana pasada. Sabemos que en muchas oficinas ya hay mensajes raros a los trabajadores para que no asistan a la marcha”, advirtió.

Al ser consultado sobre un nuevo ofrecimiento por parte del gobierno local, el secretario general del gremio afirmó que no hubo (hasta ayer) un contacto formal. “Seguimos esperando tener un nuevo contacto con el Ejecutivo para evitar el paro. Esperábamos que el gobierno local iba a ser algo más sensible pero nos equivocamos”.

Y agregó: “Queremos seguir discutiendo una mejora salarial, pero la única manera es el diálogo, y hasta hoy no nos convocaron, pero estamos deseosos a que nos convoquen”.

Beligni: “Con paro no hablamos”

El secretario de Coordinación del municipio, Martín Beligni, afirmó ayer en una entrevista con Democracia que hay que diferenciar “dos situaciones, las mejoras que han recibido los empleados y la parte sindical”.

En esta línea, afirmó: “Hemos sido más sindicalistas que el propio sindicato, otorgando más beneficios que en los últimos diez años”.

“Escuchamos al empleado, y todo lo que podamos hacer lo vamos a hacer, pero hoy el ciento por ciento de las tasas municipales se va en sueldos. Este 19,5% que ofrecimos representa un millón de pesos por mes que pagan los vecinos. Por eso decimos que hay que dejar la demagogia de lado”, afirmó.

Y agregó: “El reclamo del empleado es entendible, vive una situación compleja desde hace mucho tiempo, antes era maltratado, lo obligaban a doblar boletas, y hoy vive en un ambiente democrático y puede expresarse, por eso está bien que lo haga”.

Con respecto a una posible salida al conflicto, el funcionario afirmó: “Con paro no vamos a hablar. Después de la marcha de Moyano algo cambió en el sindicato, es una interna que tienen ellos por los cargos y las elecciones gremiales, y se mezcla todo”.

“Además se ha resuelto realizar en los próximos días el pago de los retroactivos por los meses de enero, febrero y marzo del 7,5% sobre el sueldo básico más los conceptos por bonificaciones remunerativas”, indicó.

“Queremos llevarles tranquilidad a los empleados que con la cláusula de revisión no van a perder con la inflación”, remarcó.