“Le guste o no al Gobierno, el peronismo se va a reorganizar”, advirtió Héctor Azil

El dirigente justicialista y titular de ATSA Filial Junín, Héctor Azil, se refirió a la intervención del Partido Justicialista (PJ) y apuntó al Gobierno, en lo que consideró se trata de una maniobra de distracción para ocultar los problemas económicos y la falta de transparencia de algunos funcionarios.

“Estoy preocupado por la intervención, y esperando la resolución definitiva de la Justicia, porque ahora entra una apelación. Pero también tengo en claro otra cosa, no debemos darle más trascendencia de la que tiene, es una intervención de una jueza a la cual el Gobierno quiso jubilar hace unos meses. Es como el dicho, cómo se esconde un elefante, dentro de una manada. Por eso no es casual que haya sido esta semana, en la que pasaron cosas graves que complican al Gobierno, que intenten desviar la atención de la opinión pública hacia otro lado. Estuvo Caputo en el Congreso, y más allá de lo del papelito, no pudo dar explicaciones sobre su cuenta off shore. Y lo denunció la reserva federal de EE.UU., no lo está diciendo la oposición en la Argentina”.

Y agregó: “Esta semana aparecieron cuentas off shore del segundo de Caputo y ambas operaron con bonos argentinos que emitió este gobierno, o sea, esas mismas dos personas de finanzas. Esta semana que pasó desplazaron al fiscal que tenía acorralada a la familia Macri con la deuda de 70 mil millones de pesos de todos los argentinos que se llevaron del bolsillo de los argentinos los Macri. Esta semana también está el famoso tema de Farmacity, hay movilizaciones de farmacéuticos, y todos saben que pertenece al vicejefe de Gabinete, después dicen que lo vendieron antes de asumir, pero nadie les cree esas teorías, estamos en medio de los tarifazos, el aumento de los combustibles, hay sobrados motivos como para tirar un elefante que tape la manada. Si no lo promovió el Gobierno, está muy cerca de que esto le convenga. Pasó el período de que se le podía echar la culpa al pasado, cualquier consecuencia económica es pura responsabilidad e ineficiencia de este gobierno, con lo cual ya no pueden venir con el pasado o los palos en la rueda; los palos en la rueda se los están poniendo ellos que no saben manejar la economía”.

“Le guste o no al Gobierno, de alguna manera el peronismo se va a reorganizar, y ese es otro de los temas por el cual aparece esto, justo cuando se están dando señales de iniciar un camino de unidad, que no está nada fácil, aparece esto, es preocupante. Llegado el caso sí me preocupa que la intervención no tenga un plazo de finalización, y que tampoco estén los nombres de la junta asesora. Los peronistas sabremos reestructurarnos y encontrar la forma de enfrentar a este gobierno que está empujando a las clases media y baja a lo más bajo de la sociedad, ya no queda ningún lugar donde caer, por eso no nos van frenar con una proscripción”, dijo.