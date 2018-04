La donación de un rodado al municipio originó discusión por programa laboral

La propuesta de donación a la Municipalidad de Junín de un rodado perteneciente al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y el rechazo que originó esto en el bloque de Unidad Ciudadana, reveló una situación que, algunos catalogaron como de “desmantelamiento” y “desarticulación” del programa “Argentina Trabaja”, hoy llamado “Hacemos futuro”, mientras que otros salieron a aclarar que la función era la misma, resaltando la obligatoriedad de realizar estudios del nivel primario o secundario a sus integrantes.

La donación igualmente se hizo, con la aprobación de 13 ediles y la negativa de 5, pero quedó la inquietud sobre lo que Cambiemos está haciendo con los cooperativistas del predio ferroviario.

El concejal Manuel Llovet (Cambiemos) explicó en la sesión que no se trataba de desmantelar el programa, que este iba a continuar y su función iba a seguir siendo la misma, con la salvedad de que sus integrantes tenían que estudiar, el primario o secundario, según el caso, y capacitarse. Aseguró que iban a empezar a implementar talleres de trabajo y articulando con el programa Empalme, de inserción laboral.

Olga Prieto (Unidad Ciudadana), al ser entrevistada por Democracia, sobre el futuro de lo que fue el programa Argentina trabaja y los cooperativistas que solían trabajar en el predio ferroviario, dijo: “Serán unas 100 personas que están trabajando ahí pero solamente tienen la obligación de ir a la escuela primaria o a la secundaria, que también se hacía antes, incluso algunos ya las terminaron y los que no, lo hacen en dos o tres horas dos veces por semana, el resto del tiempo no tienen absolutamente nada que hacer”.

“Por otra parte, no están renovando contratos con los técnicos. No tienen recursos para la compra de herramientas ni materiales para trabajar. Actualmente los cooperativistas no están saliendo a trabajar”, afirmó.

“Lo que el Intendente decía el año pasado, que los cooperativistas ‘están saliendo a reparar escuelas’, pintar y arreglar los parques, que eran unos de los trabajos que ellos hacían, en este momento no se está haciendo porque no hay autorización del Ministerio de Desarrollo para que lo hagan, solamente tienen que estudiar, con lo cual es una forma de decirle que se vayan, y se están yendo”, advirtió.

Reducción de beneficiarios

Olga Prieto recordó que hubo épocas en que los de “Argentina Trabaja” llegaron a ser entre 500 y 600 cooperativistas, mientras que hoy quedaban a lo sumo 100.

“Era un programa muy bueno, muchas madres se sentían orgullosas porque sentían que tenían allí su lugar, aprendieron distintos oficios, a reparar su casa, estaban los talleres de costuras, con unas 36 máquinas. Eso desapareció”, apuntó.

Aclaró que los galpones reacondicionados del predio ferroviario e incluso el hoy tan utilizado Polideportivo “Beto Mesa”, lo hicieron los cooperativistas con arquitectos, técnicos que había y a los que la nueva gestión, no les habría renovado el contrato.

Seguridad

Entre los temas que fueron aprobados por unanimidad y no tuvieron discusión en la sesión de ayer fue el proyecto de ordenanza referido a la Licitación Privada Nº 5/2018 para la provisión de equipamiento para Centro de Monitoreo; también se dio el visto bueno a la solicitud al Ejecutivo para que coloque cámaras de seguridad en accesos a la ciudad y localidades del Partido, asimismo que vea la posibilidad de instalar cámaras de video vigilancia en el parque Borchex.

También se dio el visto bueno a la solicitud al Ejecutivo para que coloque cámaras de seguridad en el acceso a la localidad de Agustina, y para que refuerce la seguridad en el corredor universitario, que va desde calles Rivadavia y Newbery hasta calle Primera Junta y Newbery de Junín.

No se trató

Ayer, a la mañana hubo discusiones entre los ediles sobre la solicitud de incremento de fondos para la pavimentación de avenida de Circunvalación y Camino al Balneario. Esta discusión no se trasladó al Concejo Deliberante que se hizo a partir de las 12, porque Unidad Ciudadana y el Frente Renovador se opusieron a tal agregado (ver página 2).

Según lo explicado por la edil Olga Prieto, desde Unidad Ciudadana consideraron que la suma de 27 millones de pesos más a lo previsto, era exorbitante y se opusieron a aumentar dichos fondos. “No presentaron la documentación correspondiente. Unidad Ciudadana y Frente Renovador estuvimos en desacuerdo y entonces ese tema no se trató en esta sesión”, señaló.

Paritarias municipales

El edil Lautaro Mazzutti (Unidad Ciudadana) dio a conocer la propuesta de su bloque, solicitando al Intendente Municipal que “realice las gestiones necesarias para dar solución de manera urgente al conflicto salarial con los empleados municipales”.