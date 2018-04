La Cámara Empresaria Hotelera celebró sus 20 años

La Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica de nuestra ciudad celebró sus 20 años con una cena de la que participaron el intendente Petrecca, el Coordinador Regional de Provincia de Buenos Aires perteneciente a Fehgra, Jorge Lauret, el titular de la Cámara Victor Casella e integrantes de la comisión de dicha institución.

El Presidente de la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica, Víctor Casella manifestó que "estamos muy contentos porque 20 años para una institución son muchos y en este tiempo hemos crecido y logrado algunos de los objetivos que nos planteamos en el inicio de esta gestión. Es una gran satisfacción llegar a esta fecha y celebrar este aniversario. Cuando miramos hacia atrás, uno de los objetivos que nos propusimos fue el turismo y vemos cómo hemos evolucionado, sentimos una gran alegría. Siempre intentamos tener buenos lazos con el Municipio y son cuestiones muy notorias".

Por su parte, el intendente Petrecca indicó que "son 20 años de trabajo, de esfuerzos y desafíos. Han crecido y mostrado que se puede trabajar en conjunto para lograr objetivos concretos. Muchas cosas se han logrado y tenemos un potencial para seguir apostando y descubriendo el tema turístico en nuestra ciudad y región. Hay actores fundamentales y la hotelería como la gastronomía son uno de ellos".

Además, agregó que "ahora tenemos a fin de mes la Fiesta del Pejerrey y me comentaban que ya hay algunas reservas en hoteles. También hay festivales como Cultura Campo, Jazz and Blus, Acercarte, entre otros, que acercan visitantes a la ciudad y esto trae beneficios para el sector. Junín es líder en la región y cuando hacemos algún evento, llegan turistas a disfrutar de las actividades que tenemos. También estamos trabajando por el tema de la inclusión y quiero agradecer a las empresas del sector por su responsabilidad social empresaria. El objetivo es seguir trabajando en conjunto con la cámara para lograr beneficios para la ciudad y por el turismo".

Para finalizar, Jorge Lauret, coordinador perteneciente a Fehgra sostuvo que "agradecidos por la invitación y hoy estamos viendo que si no trabajamos en conjunto entre los privados y los estados, no podemos seguir creciendo. Que el intendente Petrecca comparta la cena con nosotros es un hecho muy importante porque vemos que es una labor importante. Incluso estamos por reunirnos con la Gobernadora Vidal para encarar nuevos desafíos que tenemos para el sector. Junín estará incluida como lo estarán cada una de las ciudades de la provincia de Buenos Aires".