El municipio se reunió con transportistas

Miembros del Ejecutivo se reunieron con los titulares de diferentes empresas de transportes de la ciudad, con el fin de abordar algunas de las problemáticas referidas al servicio y definir una agenda de trabajo conjunto.

El encuentro fue encabezado por la secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel, y estuvieron presentes, además, la titular de la dirección para Personas con Discapacidad, Karina Sánchez; la directora de Movilidad Urbana, Natalia Troncoso; el responsable de la Terminal de Ómnibus y Licencias de Conducir, Germán Aguilar; y el titular de la dirección de Defensa del Consumidor y el Usuario, Fernando Scanavino.

"La reunión la convoqué desde la secretaría de Gobierno para que intervengan todas las áreas que tienen incumbencia en la temática del transporte a nivel local, puntualmente con aquellos titulares de las líneas que se trasladan hacia Morse, Roca, Saforcada y el Parque Natural Laguna de Gómez. La idea es llevar adelante estos encuentros una vez por mes, para plantear todas las inquietudes que ellos tengan y para trabajar en equipo, tal como siempre nos pide el intendente, Pablo Petrecca", afirmó de Miguel.

"Este encuentro surgió por un tema particular y eso motivó que sentemos una agenda de trabajo y que se toquen diversas temáticas, que incluyen a Natalia en Movilidad; a Karina en su dirección de Personas con Discapacidad; también estuvo Fernando Scanavino en representación de la OMIC, con un inspector; y Germán Aguilar, que es el responsable de la Terminal de Ómnibus y de Licencias de Conducir", detalló y agregó que "se conversó muy bien y hubo consenso en la mayoría de los temas".

Karina Sánchez expresó: "Nunca viene mal reforzar la información con cada una de las empresas, para que sepan que las personas con discapacidad tenemos derecho a viajar en forma gratuita en todo tipo de transporte. Esto está establecido por el decreto 38 de 2004 del Ejecutivo Nacional".

"La discapacidad es algo que puede verse o no, lo que acredita la discapacidad es el certificado, por lo tanto es obligación exhibirlo. Y la persona puede viajar con o sin acompañante, de acuerdo a lo que establezca este mismo certificado. No es voluntario, sino que es la Junta Evaluadora la que dice si la persona tiene que llevar o no un acompañante", agregó y aclaró que es importante verificar la fecha de vencimiento del certificado o del carné provincial, que es otro documento válido en nuestra ciudad.

"También les recordamos a los transportistas que los dos primeros asientos de los colectivos están reservados para las personas con discapacidad, los adultos mayores y las mujeres embarazadas y es una obligación del chofer hacer que esto se cumpla. Si hay alguien sentado en ese lugar, el responsable del micro es el que está obligado a pedirle que se levante y se le otorgue el asiento a la persona que lo necesite", indicó.

En tanto, la directora de Movilidad Urbana, Natalia Troncoso, manifestó: "Lo que quisimos hacer desde nuestra área es empezar a trabajar en conjunto y que todos se manejen bajo los mismos parámetros. Les pedimos que actualicen los recorridos para empezar a determinar en algunos lugares de la zona urbana los sectores de parada, en los que se va a restringir el estacionamiento y vamos a colocar una demarcación, para que los transportes puedan parar de una manera segura para las personas que ascienden y descienden y para la circulación vial".

"En la zona céntrica tenemos un problema de estacionamiento y es por eso que vamos a definir algunos lugares para que sea más seguro para todos y para que este servicio tenga un acceso correspondiente", finalizó.