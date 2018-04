Ciclo de Promociones de Exportaciones

El martes, de 14 a 17, en España 37, comienza un ciclo de de talleres junto al área de Promociones de Exportaciones de Provincia de Buenos Aires. El objetivo es que los emprendedores o empresas que deseen exportar, tengan y conozcan las herramientas para realizar dicha operación.

Celeste Casella, directora de Relaciones Internacionales, dijo que "el próximo martes 10 de abril vamos a estar iniciando un ciclo de talleres junto al área de Promociones de Exportaciones de Provincia de Buenos Aires. Algunos serán temas ya tocados pero se agregaron algunos nuevos para tener mayores herramientas y conocimiento al momento de exportar. Serán diferentes talleres a lo largo del año y vamos a nuclear a diferentes empresas y emprendedores que les interese el tema, tanto de Junín, Lincoln o Chacabuco, ya que se decidió dividirlo por regiones".

"Hay mucha gente que quiere exportar y no sabe cómo hacerlo y estas capacitaciones están dirigidas a esta temática. Queremos ayudar a los emprendedores locales para que puedan exportar. Ya tenemos en la ciudad, empresas que están exportando desde hace tiempo pero hay empresas nuevas que no saben y a ellas apuntamos. Han surgido nuevas herramientas y por tal motivo las queremos promocionar y ver en cada caso como se debe hacer esta tarea de exportar", dijo Casella.

Para finalizar, expresó que "ya hemos realizado varias invitaciones, se va a promocionar en las redes y si no pueden mandar un mail a celestecasella@junin.gob.ar o acercarse a España 37. Esperamos una buena concurrencia de interesados por esta temática que es muy interesante para el que desee exportar".