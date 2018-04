Bruzzone llamó a debatir “un acuerdo programático”

Tras la reunión del PJ anti kirchnerista realizada anteayer en Gualeguaychú, el concejal de Unidad Ciudad de Junín José Bruzzone cuestionó los términos de la reunión y llamó a anteponer lo programático a la estrategia electoral. “Qué aporta el encuentro de Gualeguaychú al proceso de unidad del peronismo que se proclama desde todos lados, creo que el acuerdo tiene que ser desde lo programático y desde abajo hacia arriba”, remarcó el edil.

“En Gualeguaychú debatieron más que nada quién está adentro, quién está afuera, con quién van, con quién no, y dicen muy poco de hacia dónde quieren ir. Las pocas definiciones políticas que se les arrancan son tibias, son políticamente correctas, pero muchas se contradicen con lo que vienen haciendo desde diciembre de 2015”, punzó.

“Contrariamente, cuando uno escucha a figuras realmente representativas del sentir peronista, como Cristina Fernández de Kirchner, lo que hay son propuestas programáticas para resistir realmente los embates del neoliberalismo y el gobierno de Macri”, señaló.

“Si al gobierno de Macri le va bien es porque a las grandes masas, que son el sustento del peronismo, le va a ir pésimo”, afirmó Bruzzone.

“Revisar el endeudamiento”

“Desde nuestro espacio proponemos revisar el feroz endeudamiento y la hipoteca de varias generaciones de argentinos, que se pudo llevar adelante gracias al acompañamiento de muchos de los que estaban en el encuentro de Gualeguaychú”, afirmó. Y agregó: “En ese momento proponían que votaban el pago a los fondos buitres y después iban a controlar el endeudamiento, pero después no hablaron más del tema, ni siquiera el viernes en Gualeguaychú”.

“Con respecto a las figuras que lo integraron, para muchos renegar del kirchnerismo es una desmemoria importante, ya que muchos de los que estuvieron ahí tienen todo su capital ganado gracias a Cristina Fernández de Kirchner”, recordó.

El factor Urtubey

“La figura con la que coqueteaban, que no quiso ir al encuentro tal vez para no perder imagen, fue Urtubey, alguien que dice no estar interesado en que al gobierno de Macri le vaya mal; pretende que a Macri le vaya bien, como si el gobierno de Macri fuera el gobierno de un técnico desideologizado, absolutamente aséptico, como si fuera un suizo. Si al gobierno de Macri le va bien es porque a las grandes masas, que son el sustento del peronismo, le va a ir pésimo”, afirmó.

“El mismo día, en La Matanza, Verónica Magario proponía la emergencia tarifaria y una batería de conceptos que son la verdadera resistencia al gobierno de Macri. Si desde lo programático no hay acuerdo, la unidad del peronismo va a ser muy dificultosa. Ahora me parece que eso lo tiene que decidir la gente; no hay acuerdo de cúpula que pueda suplantar la voluntad general del peronismo”, subrayó.