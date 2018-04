El mercado inmobiliario, en compás de espera, aguarda mayor reactivación

Podría decirse que la temporada para el mercado inmobiliario comienza en marzo, una vez superado el estancamiento propio de enero y febrero, con una mayor cantidad de consultas por compra y venta de propiedades, lo que sin dudas marca una tendencia que puede ser positiva. Aún así, el sector alega que aún no se reactiva como debería y aguardan con expectativas al siguiente semestre.

El martillero Daniel Di palma, presidente del Colegio de Martilleros de nuestra ciudad aseguró que “el mercado está comenzando el año y se reciben nuevas consultas, estamos saliendo de esta época donde el mercado habitualmente se aletarga por cuestiones vacacionales y de época. En marzo empezamos a visualizar un poco más de movimiento con un poco más de consultas en cuanto a pedidos de precios y cotizaciones de inmuebles en líneas generales en lo que es casas”.

Juan Manuel Bonanni, de Bonanni Propiedades, remarcó que la consulta como intención de compra es una tendencia que genera expectativas.

“Hace unos quince o veinte días se activó más y surgieron muchas consultas al menos en compra y venta. Se ve una leve mejoría de demanda en consultas ya que marca una intención de compra ya sea que se concrete o no”.

Por su parte Bonanni aseguró que “los créditos Uva decayeron bastante y la mayoría de las operaciones se dan a través de créditos personales o en todo caso a raíz de la cosecha con la reactivación del campo, una vez que supere las complicaciones”.

"Se ve una leve mejoría de demanda en consultas ya que la consulta marca una intención de compra, sea que se concrete o no”.

Créditos, con lupa

Por su parte, el empresario inmobiliario Basilio Elisei aseguró que “las propiedades, lo que se vende que no es mucho, se hace a través de créditos, pero lógicamente el acceso al crédito no es para cualquiera y últimamente se lo está analizando más. Siempre se tiene el temor de cuál va a ser la incidencia del valor de las cuotas respecto del tiempo a través de lo que significa para el sueldo. Una cosa era cuando el estado absorbía la inflación y se pagaba una cuota mínima, ahora es diferente. Lo que se vende hoy, se vende de esa manera. Se venden terrenos porque hay créditos que son para la construcción, no es mucho pero no esta mal. Evidentemente estamos en un compás de espera porque en el mercado existe también la plata genuina, que la gente tiene guardada, porque vende otra propiedad y trata de renovar entre otras razones”.

Hernán Pietrobón de Retta Inmobiliaria aseguró que la expectativa para el 2018 “es mayor. Al menos luego del período de vacaciones ya que es lógico que en marzo haya mayores consultas por ventas pero no fue como el año pasado. La reactivación es muy tímida, baja en relación al año pasado en que hubo señales más claras”.

Además, aseguró que actualmente las consultas están fijadas en lo que son créditos hipotecarios para compra de viviendas, ya no como inversión.

“Los créditos UVA resultaron no ser eficientes como lo habían presentado. Hubo una evolución, un aumento de las tasas y la gente cuando saca el Uva termina pagando cada vez más por la evolución de las tasas de interés así que hoy están más planchados los UVA”, estimó.

"Aún hay gran faltante de casas de dos y tres dormitorios con garaje, en un rango de precios razonables a lo que puede pagar el gran porcentaje de la gente".

Oferta y demanda de alquileres

“El país tiene un déficit habitacional de 3 o 4 millones de viviendas por lo que en alguna medida siempre va a haber un mercado inmobiliario en el cual casas de la generación anterior están abrigando a los hijos”, explica Basilio Elisei.

“Hay necesidad de construcción de casas y creo que hay que promover eso porque eso genera mano de obra, movimiento y consumo. La construcción tiene sus variables según la categoría con que se construya. En Junín está proliferando la construcción de tipo americana, la construcción en seco, es una realidad mundial donde se accede con rapidez y a menor costo”.

Respecto de la situación de oferta y demanda de alquileres, según Daniel Di Palma, “sigue habiendo un gran faltante de casas de dos y tres dormitorios con garaje, en un rango de precios razonables a lo que puede pagar el gran porcentaje de la gente que busca locación”, ya que destacó que “a veces aparecen alquileres que exceden al presupuesto de la gente con esas características, pero en la media y al alcance de un valor razonable hay algún faltante de algún tipo de inmueble”.

"Estamos con un poco de incertidumbre ya que no sabemos qué va a pasar y eso influye. Pero soy optimista en que esto tiene que mejorar”.

En líneas generales, respecto de “departamentos para estudiantes y departamento sin cochera hay gran oferta de ese tipo”.

Para Juan Manuel Bonanni, la situación de los alquileres es más estable.

“Enero y febrero se mueven más en cuanto a la facultad y la demanda de estudiantes, pero el resto se mantiene estable. Hay mucha demanda de casas porque se han construido muchos departamentos y terminan faltando propiedades de dos dormitorios y patio”.

De la Inmobiliaria Retta, Pietrobón asegura que “no hay suficiente oferta para cumplir la demanda y se concentra en el último mes del año”, tal como destacó Bonanni, “ y en los primeros meses del año. Son básicamente estudiantes”.

Asimismio destacó que “el alquiler para vivienda de familia tipo es constante y no se satisface. No hay propiedades en Junín, hay mucho para vender pero no para alquilar. Hace años que Junín ha cambiado la forma de vivir de una familia, hoy tienen que reducirse a espacios limitados, en departamentos porque no hay desarrollo de casas para alquiler”.

"Los UVA no resultaron eficientes como lo habían presentado. Hubo aumento de tasas y se termina pagando cada vez más. Están planchados".

Reactivación

“En el 2017, prácticamente todo el movimiento que se dio en el mercado inmobiliario fue por los créditos que tomó gran parte del mercado y lo movilizó. Un mercado que estaba parado desde hacía varios años. El 2018 aún no se ve reflejado en números ni se ve reflejado en las inmobiliarias como fue a finales de 2017. Aguardamos ya que el año próximo es eleccionario nuevamente y se va a viabilizar seguramente el sistema crediticio, en consecuencia se van a comenzar a ver operaciones en el transcurso de este año”, estimó Di Palma.

Elisei, por su parte confía en que el mercado “se va a movilizar. Estamos con un poco de incertidumbre ya que no sabemos qué va a pasar y eso influye. Pero soy optimista en que esto tiene que mejorar”.