Las ventas no suben, pero en el centro casi no hay locales vacíos para alquilar

Pese al amesetamiento de las ventas, un relevamiento de Democracia en la zona del centro de Junín arrojó que la gran mayoría de los locales situados en las calles Roque Sáenz Peña, Rivadavia y General Paz (entre San Martín y Arias), a excepción de sólo tres inmuebles, se encuentran alquilados, activos o a punto de estarlo.

Atrás parece haber quedado el tiempo en que los locales preferían instalarse en otras arterias de la ciudad por los altos precios de los alquileres en el centro, también la preocupación por el cambio de lugar de algunos comercios, que se mudaban en búsqueda de menores costos fijos.

¿La explicación? Los especialistas advierten que en tiempos de retracción del consumo los comerciantes optan por acotar los riesgos y eligen las arterias con mayor flujo de potenciales clientes, incluso aunque el costo de los alquileres sea más elevado.

El presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), Diego Ruiz, afirmó a Democracia que “hace dos años que las ventas no despegan” y distinguió entre la ocupación de los locales y la situación económica, que es de “amesetamiento”.

“El comerciante minorista aguanta todo lo que puede, y lo último que hace es echar a la gente, por eso tampoco tenemos datos de que haya despidos masivos”, señaló.

En total y sumando las tres calles principales, de los 356 locales disponibles, 343 tienen una actividad en funcionamiento, ya sea un local comercial o de servicios; diez locales están próximos a inaugurar un emprendimiento o refacción; y solo tres se encuentran disponibles para alquilar.

Traducido en porcentajes, estos significa que sólo un 0,84% de los locales está en alquiler y un 96% está actualmente activo.

Desde el municipio destacaron que “este panorama no se veía en Junín desde hace varios años, y a pesar de que todavía hay muchas quejas de que la economía no arranca, los emprendimientos de venta minorista parece que sí lo hicieron, y cualquiera que desee invertir en un nuevo local, tendrá que pensar en instalarse en otros lugares de la ciudad”.

Los rubros

De los 356 comercios relevados, predominan los locales de indumentaria femenina, con un 10% de ocupación, seguido por los locales de ropa de hombre, que representan el 5%, con la particularidad de que la mayoría se encuentra en Roque Sáenz Peña, sin existir locales de indumentaria masculina en Rivadavia, y con solo uno en General Paz.

El resto es muy variado, con predominancia de la ropa de bebé y niños, bares y restaurantes, celulares, zapaterías, y ropa unisex, todos con 4% de participación.

En menor medida, y de forma bastante equilibrada, aparecieron en la recorrida locales destinados al servicio contable o jurídico, venta de regalería, kioscos, ropa deportiva y lencería, entre los principales.

Las calles

De las tres calles relevadas, y como se supone a simple vista, Roque Sáenz Peña alberga la mayor cantidad de locales disponibles: en total son 186, que se dividen en 164 comerciales y 22 de servicios.

Le sigue Av. Rivadavia con 99 locales, de los cuales 75 son de comercio y 24 de servicios. Y por último General Paz, no muy lejos con 71 locales, 49 de los cuales son comercios, y 22 de servicios.

Las ventas, en caída

Las ventas minoristas de los comercios Pymes cayeron un 2% en marzo en comparación con el mismo período del año pasado y acumulan una baja anual de 1,5% en los primeros tres meses del año.

Pese al indicador, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) subrayó que "el empresario del sector mantiene su optimismo para los próximos meses" y también destacó que "la renovación del Ahora 12 seguramente sostendrá el consumo".

El relevamiento, realizado en 2000 comercios Pymes de todo el país en los principales rubros que concentran la venta minorista familiar, registró que las ventas minoristas en ese tipo de emprendimientos finalizaron marzo con una caída de 2% frente a igual mes del año pasado, medidas a precios constantes, y acumulan una baja anual de 1,5% en los primeros tres meses del año.

Comparadas con febrero subieron un 10%, incremento que se explica básicamente por cuestiones estacionales.

"A pesar de que se sintió más presencia de consumidores en la calle que en febrero, el despacho fue insuficiente por la falta de efectivo y el mayor cuidado del ingreso en la economía familiar. Los movimientos constantes en el tipo de cambio tampoco ayudaron porque sumaron incertidumbre", señaló la entidad presidida por Fabián Tarrío.

De acuerdo a CAME, hubo mucho desplazamiento de ventas hacia canales alternativos y en los rubros de indumentaria, calzados, blanquería, lencería y joyería se sintió la mayor competencia del comercio informal.

En tanto, en alimentos y bebidas, la línea mayorista captó muchas compras de los minoristas, y también los hipermercados y grandes bocas de expendio se llevaron clientes de negocios Pymes que se vieron tentados por las mejores condiciones de promoción.

Se movieron mejor las operaciones con financiamiento, pero muchos consumidores se encontraron con sus tarjetas cargadas, y debieron postergar la compra por el rechazo a la hora de pagar.

En ese sentido, los programas "Ahora 12", "Ahora 6" y "Ahora 3" siguieron siendo una alternativa usada al momento de decidir la transacción.

Los locales con mejor performance hicieron liquidaciones u ofertas agresivas para atraer público y así renovar productos: esa metodología se notó sobre todo en sectores retraídos como calzados, indumentaria y bazares.

Asimismo, más comercios se sumaron en marzo a la venta online, para cautivar al cliente joven que está desapareciendo de las tiendas físicas.

En marzo, el 50,2% de los negocios consultados tuvieron bajas anuales en sus despachos, mientras que el 37,0% registró aumentos y el 12,8% se mantuvo sin cambios.

Como dato positivo, según el relevamiento de CAME, el 66,5% de los locales espera que aumenten las ventas en los próximos meses, un porcentaje interesante en medio del complicado panorama donde pocos comercios crecen.