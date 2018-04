Aseguran que la suba del 31% que rige en la tarifa del gas sería la última del año

A partir de este mes comenzó a regir un nuevo aumento en las tarifas de gas, que rondará entre el 30 y 31% y que se verá en las próximas facturas a emitirse. Un aumento que fue comunicado por Juan José Aranguren, ministro de Energía, el encargado de dar los detalles de los nuevos cuadros tarifarios, con subas que se suman a las que ya se habían producido en diciembre y que rondaban el 45%.

El director de Grupo Servicios Junín, Pablo Torres, dialogó con Democracia sobre algunos puntos de las nuevas tarifas que deberán abonar los consumidores.

En tal sentido, Torres aclaró que “lo que se empezó a consumir a partir del 1 de abril incluye la tarifa de la resolución 306, un aumento que en promedio es del 30 y 31%, dependiendo de las categorías”.

En Junín se encuentran registrados 29 mil usuarios del servicio de gas donde, según Torres, “la mayoría son residenciales. De esos 29 mil usuarios, solo 1900 usuarios corresponden a comercios y sectores productivos, el resto es todo residencial”.

Única tarifa

Según explicó Torres, “existe un mito en Junín respecto de que el valor del gas varía por zona en la ciudad. Eso no es así, no tiene nada que ver”.

Cualquier usuario de Junín tiene la misma tarifa, viva en zona de quintas o en pleno centro.

“Los usuarios se dividen de acuerdo al consumo que va desde R-1 hasta R 3-4 y dentro de eso hay ocho categorías que se miden de acuerdo al consumo anual, que se determina con las seis facturas del año”, explicó el director de Grupo Servicios Junín.

“El R 3-4 que es la categoría residencial más alta, que paga el precio más alto por el metro cúbico, es a partir de 1600 metros cúbicos anuales. Y siempre decimos que para la zona de Junín es poco ese piso, debería tener un piso más razonable de 2100 metros cúbicos. Es un planteo que ha manifestado el intendente en el ente, hemos tenido dos reuniones por ello y el senador Juan Fiorini se está ocupando. Nosotros deberíamos asemejarnos más a Bahía Blanca o Mar del Plata porque aunque tal vez haga más frío en esas zonas, tenemos características edilicias parecidas”, estimó Torres.

“El precio del metro cúbico en Buenos Aires, es más caro que en Junín pero por una cuestión de cómo son los edificios, cómo se calefaccionan”, destacó.

En recuperación

“La industria del gas estaba devastada y se movía a subsidios que mantenían el precio, pero no había inversión, nadie podía instalar. No se podían tender redes porque era antieconómico. Creo que lo peor ya pasó”, aseguró el titular de la entidad. “Según nos informaron desde el Ministerio, es el último aumento del año y lo que venga el año que viene será inflacionario. Hay que soportarlo y se irá acomodando”.

En las facturas continuará vigente la opción de pago en dos cuotas pero según indicó Torres, “el Ministerio está estudiando un mayor desdoblamiento para que sea una tarifa más plana, y el usuario abone un monto más regular durante todo el año. Está en estudio porque no es una cuestión tarifaria sino de forma de pago”.

Respecto de las inversiones que se requieren, Torres adelantó: “Tenemos casi certeza de que este año vamos a empezar a ampliar la red con lo cual vamos a llegar a vecinos que no tenían gas natural. Junín tiene mucho gas, un 70% de los habitantes. Hay muchos pedidos tanto desde La Celeste y El Progreso como en zona de quintas”.

Tarifa social

4500 usuarios en nuestra ciudad cuentan con la tarifa social que se tramita en la misma oficina de gas.

Torres llamó a los usuarios a que presenten el trámite para obtenerla ya que “si bien ahora tiene un límite de metros cúbicos, es una muy buena ayuda”.