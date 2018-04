APAJ se reunió en Junín con el Agregado Agrícola de la Embajada de EEUU en Argentina

En el día de ayer, el presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Junín (APAJ), Fernando Hardoy, el asesor Humberto Sandoval y un productor de la zona de Morse Sr. Ricardo Higueras, se reunieron con el economista Lázaro Sandoval, Agregado Agrícola de la Embajada de EEUU en la Argentina.

En esta oportunidad intercambiaron información sobre el impacto de la sequía en diferentes sectores en Junín, donde coincidieron en que los sectores del partido con suelos con baja capacidad de almacenaje de agua (ya sea por poca profundidad efectiva, textura arenosa o lomas sin acceso a napa freática) o los cultivos de segunda época de siembra (es decir, los sembrados sobre otro cultivo antecesor), son los planteos productivos más perjudicados. El resto de los cultivos de verano sembrados de primera tienen rendimientos promedios históricos hasta por encima del los mismos.

También la APAJ aprovechó la oportunidad para consultar sobre la forma en que los productores norteamericanos trabajan en el Capitolio para lograr leyes y reglamentaciones que favorezcan el desarrollo productivo de los farmers. A lo cual, Lázaro explicó con detalles como es el lobby profesional del sector agrícola norteamericano con los congresistas de sus regiones que los representan, a quienes no sólo no se les ocurriría menos preciar a los productores de su zona, sino que hasta hay bloques de congresistas de diferentes partidos políticos que conforman el bloque del “maíz”, “del ganado de carne”, “del etanol”, etc.

Lázaro también está participando en la organización del viaje de Intendentes del Norte de Buenos Aires y AACREA a EEUU, del cual también nuestro Intendente va a formar parte. Del mismo, adelantó detalles sobre la visita que van a desarrollar al USDA (Departamento de Agricultura de EEUU) y la función del mismo como defensor de los productores norteamericanos.

Al ser consultado por los caminos rurales norteamericanos y su comparación con los de Argentina, Lázaro fue determinante: “ustedes en Argentina tienen los caminos que tienen porque quieren, porque plata no les falta”.