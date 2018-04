Hubo una fuerte adhesión al paro de los trabajadores estatales y de los docentes

Desde la Federación de Educadores Bonaerenses y otros gremios que integran el Frente de Unidad Docente bonaerense se informó que ayer fue contundente el paro docente dispuesto en toda la provincia de Buenos Aires.

Similar panorama se dio en los organismos estatales afectados por la medida que impulsaron los gremios de la Asociación Judicial Bonaerense, CICOP (profesionales de la Salud) y ATE (trabajadores del estado). Es así que la actividad laboral resultó afectada en los Tribunales provinciales de Junín y en el Hospital Interzonal General de Agudos, por mencionar algunos de los organismos donde hubo paro de trabajadores.

Empleados administrativos, docentes, judiciales y trabajadores del área de la salud en la provincia de Buenos Aires realizan hoy un paro "en rechazo al ajuste y al 15% de aumento salarial" ofrecido por el gobierno de María Eugenia Vidal (aceptado ayer por los principales gremios estatales, pero rechazado por los sindicatos de maestros) que incluirá una movilización a la Gobernación.

En la Provincia

Tras el fracaso de la paritaria docente de anteayer, los sindicatos de maestros realizaron ayer la tercera jornada de paro del año, que afectó el normal desarrollo de las clases en 16 mil establecimientos educativos.

Además del paro en escuelas públicas, se vio afectado el servicio en 80 hospitales, ministerios públicos y tribunales provinciales.

Así lo ratificaron ayer en un comunicado conjunto los estatales de la ATE, los médicos de la CICOP, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y los maestros de SUTEBA, la FEB, UDOCBA, AMET y SADOP.

Escuelas

En nuestra ciudad, hubo una gran mayoría de ausentismo en las escuelas, por parte de docentes y alumnos.

Al ser consultada por Democracia, fuentes provenientes de la Jefatura Distrital de Educación señalaron que el porcentaje de adhesión rondó el 65 por ciento, puesto que en el turno de la mañana fue de 60 y por la tarde, de 70.

“Hubo más adhesión que en el paro anterior”, manifestó la fuente y agregó que de 88 servicios que hay a la mañana, unos 14 estuvieron cerrados y el resto abiertas, pero con poco personal trabajando; en tanto que por la tarde, de 95 establecimientos que hay en el Distrito, unos 22 estuvieron sin actividad laboral, mientras que en el resto, hubo escasa.

En una recorrida realizada por Democracia, se supo que, por ejemplo, en la Escuela N° 24, en el turno mañana, de 17 cursos habrían tenido clases 7. En otros casos, las escuelas ni siquiera abrieron sus puertas, así sucedió en las escuelas primarias N° 1, 2, 3, 16, entre muchas otras.

De todas maneras, hubo instituciones educativas que sí tuvieron abiertas sus puertas, principalmente aquellas que tienen comedores escolares, como la Escuela Secundaria Técnica Agraria N° 1.

Paro y movilización

Respecto al paro docente convocado por los integrantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) para la jornada de ayer, en toda la provincia de Buenos Aires, según un relevamiento realizado por los gremios docentes, la adhesión fue entre el 90% y el 95%, en diferentes distritos bonaerenses. Tanto en localidades del conurbano como en las del interior de la Provincia, la adhesión es contundente.

“Si la gobernadora tenía algún tipo de duda acerca de la representatividad de los gremios, hoy tiene una muestra real del legítimo reclamo de los docentes”, indicó la presidente de la FEB, Mirta Petrocini, y recordó que “seremos miles hoy en las calles, para oponernos al desmantelamiento de la Educación Pública”.





La Bancaria

Tras el paro de 48 horas el martes y miércoles último convocado por la Asociación Bancaria bonaerense, hoy tendrá lugar otro paro de trabajadores bancarios a nivel nacional.

En el tema paritaria, según lo manifestado a Democracia por Abel Bueno, secretario general de la Asociación Bancaria, Seccional Junín, “desde La Bancaria se había propuesto que el incremento salarial fuera del 19,5 % con cláusula gatillo, y si no había esta cláusula, que fuera de 24,8 %, de acuerdo a la inflación del 2017”; también para la canasta familiar para el empleado bancario; que se respetara lo que se venía cobrando por el Día del Bancario, que pagaron la mitad, y el Bono a principio de año, que no se pagó”.

La Asociación Bancaria que conduce Sergio Palazzo decidió un paro nacional activo de 24 horas para hoy, en todas las entidades financieras públicas y privadas “ante la ausencia de una propuesta salarial superadora por parte de las cámaras.

Al mismo tiempo advirtió que para la semana próxima está prevista otra huelga de 48 horas si no hay soluciones en las paritarias.

Paro y movilización de los municipales

El Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Gabriel Saudan resolvió ayer realizar un paro y movilización, hoy, desde las 10, frente al Palacio Comunal, en rechazo a la oferta del gobierno de Pablo Petrecca del 15% en tres tramos.

En la vereda de enfrente, el secretario de Gestión municipal, Martín Beligni, afirmó que con los puntos incorporados a la propuesta el salario alcanzaría un 19,5% de aumento, situación que el gremio desmiente, ya que aducen que ese porcentaje varía de acuerdo al escalafón.

Con todo, fuentes sindicales adelantaron a Democracia que también pararán –de no mediar una oferta superadora- el jueves y viernes de la semana próxima.