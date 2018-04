Aseguraron que Casa Huerta funciona con normalidad

Emilse Marini, inspectora jefe Regional de Educación y Fabiana Sienra, directora de Educación del Gobierno de Junín, aseguraron que Casa Huerta funciona normalmente, “luego de algunas opiniones en la que se decía que podía tener problemas de funcionamiento”.

“Casa Huerta funciona de manera normal y también es importante mencionar que desde el Consejo Escolar se garantiza el transporte para que los chicos de nivel secundario, concurran a las aulas de aceleración en la escuela media N°5”.

Emilse Marini, inspectora jefe Regional de Educación, explicó que "queremos transmitir tranquilidad ya que Casa Huerta es una escuela que sigue funcionando, perteneciendo a la modalidad de adultos y a la escuela media 8. La única diferencia es que a partir de este ciclo lectivo 2018, no van a poder ir menores, ya que todos los adolescentes están incluidos en las aulas de aceleración de la escuela secundaria 5. Estas aulas son un espacio destinado a aquellos alumnos que han tenido algunas dificultades en su recorrido por el secundario, con alguna repitencia o que han abandonado, van a poder recuperar esa cantidad de tiempo escolar con un proyecto específico para poder reingresar al secundario en cuarto año. Además, van a tener un profesor de acompañamiento en la trayectoria, que va a cuidar que estos chicos no abandonen, que es nuestra gran preocupación".

Además, agregó que "Casa Huerta queda siendo una escuela para adultos, mayores de 18 años, donde se pueden anotar ya sea para iniciar o continuar los estudios secundarios. En estos momentos está abierta la inscripción para primer año y segundo y tercero sigue normalmente. También queremos aclarar que esta decisión de que Casa Huerta quedase bajo la modalidad de adultos fue un pedido de los docentes. En realidad, estuvimos a fin del año pasado trabajando para que Casa Huerta formara parte de alguna secundaria del distrito. Pero ante algunas inquietudes de los docentes y las presentaciones que hicimos, se decidió conjuntamente su continuidad dentro de la modalidad de adultos. Por tal motivo, dejamos en claro que la escolaridad está garantizada".

Por su parte, Fabiana Sienra, directora de Educación, añadió que "era una situación que nos preocupaba porque había muchos comentarios entonces decidimos junto a Emilse Marini explicar lo que sucede para llevar tranquilidad. También es importante decir que desde el Consejo Escolar se garantiza el transporte para que los chicos de nivel secundario concurran a las aulas de aceleración en la escuela media N°5. Queremos llevar tranquilidad a los papás que tienen a sus hijos en Casa Huerta que su escolaridad está garantizada".

Para finalizar, expresó que "este año hubo algunos movimientos en educación y queremos llevar tranquilidad. Aunque Junín fue uno de los distritos en donde no hubo grandes cambios. Sí se generan ruidos y por tal motivo salimos a aclarar estas cuestiones. Cuando los padres nos llaman, los atendemos y tratamos de brindarles soluciones a sus inquietudes. Siempre estamos predispuestos y más a garantizar la escolaridad de los chicos".