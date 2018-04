Paro y movilización: los gremios se unen en rechazo a la oferta salarial de Vidal

En el contexto de la pulseada salarial que mantienen los estatales con el gobierno provincial, los gremios anunciaron, ayer, en una conferencia de prensa realizada en las instalaciones de ATE Junín (España 498), un paro y movilización para hoy.

Así, en sintonía con el paro y movilización provincial, convocado por el Frente Unidad Docente Bonaerense, Asociación Judicial Bonaerense, ATE y CICOP, dieron a conocer cada uno de sus reclamos los secretarios generales de Sadop (Nancy Tridone), Suteba (Francina Sierra), UDEB (Inés Sequeira), Udocba (Cecilia Paolizzi), Asociación Judicial Bonaerense (Enzo Spadari), ATE (Julio Miguenz), Asociación Bancaria (Abel Bueno) y Cicop (Adrián Pérez y Silvia Fulgenzi).

Según lo anticipado, el Frente Docente -que conforman la UDEB, Suteba, Udocba y Sadop- hará paro y movilización hoy, en conjunto con Judiciales, ATE y Cicop, entre otros, en tanto que los bancarios, el martes y miércoles último realizaron paro en el Banco Provincia y mañana sería a nivel nacional.

Se oponen a que el Gobierno ponga techo a las negociaciones paritarias, al vaciamiento del IOMA, a la “armonización” del IPS, no al avance del ajuste sobre los trabajadores.

Cicop

Hoy habrá paro de trabajadores del Hospital Interzonal General de Agudos de Junín, convocados por Cicop y ATE. Solicitan “salarios dignos, paritarias sin techo, aumento del presupuesto en Salud, y se oponen a la “armonización” del IPS y al “vaciamiento” del IOMA.

Docentes

A pocas horas del paro, ayer representantes del gobierno bonaerense se reunieron con representantes del frente docente, constituyendo el sexto encuentro paritario, donde tampoco hubo acuerdo. Los docentes ratificaron la medida de fuerza prevista para hoy.

En esta oportunidad el gobierno habría ofrecido un aumento del plus de 2.520 pesos, en concepto de material didáctico.

En diálogo con Democracia, María Inés Sequeira, secretaria general de la Unión de Educadores Bonaerenses de Junín, afirmó que hoy habrá paro y manifestación en La Plata, de estatales bonaerenses.

Por otra parte, la Seccional Provincia de Buenos Aires de Sadop (Docentes del sector privado) expresaron su preocupación ante la falta de una “propuesta salarial superadora” por parte del gobierno de Vidal. Consideran que la actitud de la gobernadora Vidal y su equipo es autoritaria ya que no han sabido escuchar las propuestas llevadas por los trabajadores docentes y sus organizaciones.

Judiciales

Además del reclamo de los docentes, habrá paro de trabajadores judiciales, primero del 2018. Desde la Asociación Judicial Bonaerense apuntaron que el reclamo es de un 24 por ciento de aumento salarial en un solo pago.

Enzo Spadaro dijo a Democracia que todavía no habían sido convocados a paritarias, a pesar de que desde el gobierno bonaerense se les había prometido reunirse el 15 de marzo último con los judiciales.

“La razón de la convocatoria es que solo los docentes están negociando salarios pero el resto de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires no hemos sido convocados a negociar paritarias”, dijo.

Aclaró que la movilización en La Plata no sólo surgió del Frente Gremial Docente sino de varios sindicatos desde hace varias semanas para tener una actividad en conjunto, parar y movilizar todos juntos.

La medida de fuerza afectará la actividad en todas las departamentales judiciales de la provincia de Buenos Aires.

ATE

En el tema paritario, los dirigentes estatales apuntan que ni siquiera fueron convocados, por lo cual ATE también se sumará hoy al paro y movilización en la provincia de Buenos Aires y proyectan un paro nacional el 11 de abril.

“Estamos en abril y todavía no tenemos ni idea del aumento salarial que podría llegar a recibir los trabajadores del Estado que nosotros representamos. Desde el gobierno proponen un incremento del 15 por ciento pero no alcanzaría para los trabajadores que menos ganan. Los salarios están muy bajos. Aumentan todas las cosas menos el salario”, dijo a Democracia, Julio Miguenz, secretario general de ATE Junín.

En cuanto a las licencias médicas, Miguenz hizo referencia a casos en que los auxiliares que tienen alguna enfermedad los han mandado a juntas médicas en el Tigre, en tanto que a algunos que viven en otros lados, como por ejemplo, en Tandil, los mandan a las juntas médicas de Junín. “Es un sistema que no está funcionando bien y por eso reclamamos”, afirmó.

En otro orden de cosas, Miguenz dijo que tampoco están de acuerdo con el pase de los Centros de Formación Profesional a la órbita del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. “Uno de estos, el C.F.P. N° 402, convenido con la CTA Autónoma, está en esta situación”, mencionó.

Bancos

Tras el paro de 48 horas, el martes y miércoles último convocado por la Asociación Bancaria bonaerense, mañana viernes, se realizará un paro de los trabajadores bancarios a nivel nacional, en caso de que no haya una nueva oferta salarial por parte de las cámaras empresariales.

En el tema paritaria, según lo manifestado a Democracia por Abel Bueno, secretario general de la Asociación Bancaria, Seccional Junín, “desde La Bancaria se había propuesto que el incremento salarial fuera del 19,5 % con cláusula gatillo, y si no había esta cláusula, que fuera de 24,8 %, de acuerdo a la inflación del 2017”; también para la canasta familiar para el empleado bancario; que se respetara lo que se venía cobrando por el Día del Bancario, que pagaron la mitad, y el Bono a principio de año, que no se pagó”.