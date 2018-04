Se emitió un alerta para la prevención del Sarampión

Tras la confirmación de un caso de sarampión el 28 de marzo, en una beba de 8 meses, residente en CABA, sumada a la importante circulación del virus de sarampión en países de América y el resto del mundo y el tránsito de personas desde y hacia esos países actualmente afectados, el Ministerio de Salud emitió un alerta, con el objetivo de informar sobre la situación, difundir las recomendaciones para los vecinos de la ciudad y los viajeros e instar a los equipos de salud de toda la ciudad a intensificar la vigilancia epidemiológica de la Enfermedad Febril Exantemática, así como verificar los circuitos y protocolos para la notificación oportuna y la implementación inmediata de acciones de control ante la detección de casos sospechosos.

Para evitar la reintroducción del virus en el país, el Ministerio de Salud recomienda:

-Verificar esquema de vacunación completo para la edad.

-De 12 meses a 4 años: deben acreditar UNA DOSIS de vacuna triple viral (sarampión-rubéola-paperas).

-Mayores de 5-6 años: deben acreditar DOS DOSIS de vacuna con doble o triple viral después del primer año de vida.

-Los niños de 6 a 11 meses que viajen a áreas de circulación viral activa, deben recibir una dosis de vacuna triple viral. Esta dosis no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación. Se administrarán las dosis correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación al año de vida y al ingreso escolar.

-En caso de verificar la aparición de fiebre y erupción cutánea durante el viaje o dentro de las tres semanas del regreso, consultar inmediatamente al médico informando el antecedente de viaje. No concurrir a lugares públicos hasta obtener el alta médica.

-Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque son considerados inmunes.

-Intensificar la vigilancia epidemiológica de casos sospechosos de enfermedad febril exantemática.