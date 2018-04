Junín rindió homenaje a los héroes de Malvinas en el tradicional acto

En la noche del domingo, en la plaza Veteranos de Malvinas, se llevó a cabo el tradicional acto de homenaje a los ex combatientes de la guerra de Malvinas, con una vigilia hasta las 0 horas de ayer.

El acto estuvo encabezado por los integrantes del centro de ex combatientes, el intendente Petrecca y el senador nacional Esteban Bullrich. También participaron representantes de diferentes instituciones de la comunidad y vecinos.

Además del reconocimiento a los caídos y a los veteranos, este año, se homenajeó a los tripulantes del ARA San Juan.

Luego del acto, Petrecca junto a Bullrich saludaron uno por uno a los ex combatientes y al titular del departamento municipal de veteranos, Marcos Bruno.

Precisamente, Bruno, indicó que "para los 649 caídos este homenaje es poco, nosotros los veteranos que hemos vuelto de la guerra les estamos agradecidos de estar vivos y todos los días los homenajeamos. Yo quiero aprovechar para recordar que hoy, los veteranos de Malvinas tenemos nuestra plaza, y quiero agradecer al intendente Petrecca todo lo que hace por nosotros y todo lo que nos brinda".





Por su parte, el intendente aseguró que "cada 2 de abril es un día donde uno se conmueve al recordar y escuchar a nuestros héroes. Sabemos que la vida de los veteranos cambió después de la guerra, a ellos los escondieron, por eso, nuestro compromiso es recordarlos día a día, abrazarlos, agradecerles y pedirles perdón. Nuestros veteranos son héroes como todo los caídos, por eso, nuestro agradecimiento será eterno".

Por último, Esteban Bullrich, senador nacional, agradeció "la invitación" y aseguró que "me pareció importante recordar a cada uno de los veteranos presentes. Es una forma de no olvidar y pensar el homenaje diario, aprendiendo de sus ejemplos, si hacemos eso todos los días sin dudas tendremos un país mejor, así los estaremos homenajeando". En su discurso, el senador nacional dijo que "hoy el país tiene muchas luchas en donde todos los días se van ganando batallas que nos permiten avanzar hacia ese país, que honraron todos los héroes de Malvinas".